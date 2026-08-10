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Fútbol

Mauro Costa, nuevo jugador del Zamora CF tras el acuerdo de cesión con el CD Tenerife

El atacante se une al conjunto de Cano y deja un único movimiento pendiente para completar el equipo

Mauro Costa

Mauro Costa / CD Tenerife

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Carlos Toyos

Dicho y hecho. El Zamora CF ha anunciado esta tarde la incorporación de Mauro Costa al equipo que entrena Óscar Cano tras sellarse el acuerdo de cesión del jugador con el CD Tenerife. Una negociación que, en la mañana de este lunes, David Vizcaíno señalaba estar muy cerca de concretarse.

El propio Zamora CF hacía público el "acuerdo con el CD Tenerife para la cesión de Mauro Costa, que defenderá la camiseta rojiblanca durante la temporada 2026/27" a través de su página web, confirmando así la incorporación de este centrocampista ofensivo nacido en Castellón de la Plana.

Costa disputó el pasado curso 34 partidos en Segunda Federación con el CD Tenerife "B", anotando cuatro goles y firmando cuatro asistencias, siendo uno de los talentos más prometedores de la cantera isleña. Una estructura a la que llegó tras formarse en el CD Castellón e ir escalando en el organigrama del club de su localidad hasta la temporada anterior.

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Ahora, el jugador se une al cuadro de Óscar Cano afrontando un nuevo reto "reforzando el centro del campo rojiblanco", como apunta el Zamora CF y dejando la plantilla rojiblanca para la temporada 2026-2027 muy cerca de completarse.

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