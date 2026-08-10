Laura Pedruelo, piragüista zamorana: "Mi intención es iniciar la temporada y volver a competir"

A sus 36 años, Laura Pedruelo está viviendo su temporada más especial, aunque tenga que ser alejada de la competición, que no del deporte. La palista zamorana se encuentra en la semana 35 de embarazo, en la recta final para recibir a los pequeños Lucas y Mateo, aunque el suyo ha sido un periodo de gestación activo y es que hasta la semana 31 no se ha bajado de la piragua. Radiante por esta nueva etapa, Pedruelo también tiene clara su intención de compaginar la maternidad con el deporte de alto rendimiento, consciente, no obstante, de las dificultades a las que tendrá que hacer frente y reclamando más ayudas para las deportistas que deciden ser madres.

¿Cómo está viviendo esta temporada? Si ha estado remando hasta la semana 31 es que algo de gusanillo sí ha tenido.

La verdad es que mucha gente me ha preguntado por ese tema, si estoy echando de menos las competiciones y demás, pero la verdad es que lo he llevado fenomenal. He querido seguir remando por el tema de estar activa y no perder el contacto del agua, porque mi intención es volver en cuanto pueda, pero lo he llevado muy bien, la verdad es que lo he disfrutado mogollón. Ha sido un año distinto, sin tener que estar para arriba y para abajo, concentraciones, competición… Desde el año 2006 llevo remando internacionales, y es verdad que ahora se vive de otra forma.

¿Al menos la actualidad del piragüismo la estará siguiendo?

Sí, sí, sí… pero no tiene nada que ver.

Laura Pedruelo, ejecitándose durante su embarazo. / Cedida

Como mujer profesional y, además, deportista ¿le costó tomar la decisión de ser mamá?

La verdad es que cuesta. Esto lo hablaba con un amigo el otro día, porque el deportista hombre no tiene ese problema, pero nosotras sí. Además, yo venía de años en los que cada temporada iba mejor. Todo el mundo, o mucha gente, me estaba queriendo retirar y yo cada año iba mejor. Entonces, sí que es verdad que empezamos un poco a planteárnoslo hace dos temporadas, y luego en fechas coincidió súper bien.

¿Bien para su regreso?

Sí. Es verdad que nunca se sabe y no son matemáticas, pero estoy para dar a luz en unos 15 días, más la recuperación… si todo va bien llego al inicio de temporada.

Volviendo a la decisión sobre la maternidad, es cierto que a una mujer le cuesta porque tiene que dejar a un lado su carrera, al menos temporalmente.

Claro, es que es complicado. Yo siempre he querido ser mamá, pero lo malo era eso, tener que anteponer tu vida personal a la deportiva.

Y lo hizo después de su mejor temporada, bronce en el Europeo de pista. ¿Pensó en demorarlo un poco más?

Así fue. Lo estábamos pensando desde el año anterior, cuando quedé cuarta en el Mundial, y luego ya vino el tercer puesto en el Europeo el año pasado y ya ahí fue pensar pues mira, ha tenido que ser este año por esto. Es que todo al final parece que pasa por algo y fue un cúmulo bastante bonito diciendo, pues mira, ha sido mi medalla internacional, a nivel nacional he estado súper bien, con el equipo la verdad es que encajé fenomenal con el nuevo entrenador y el ambiente de las chicas ha cambiado mucho y se está muy a gusto… He podido vivir algo bonito. Y luego pues lo que es el embarazo, me ha pillado todo como muy bien.

¿Cómo ha ido el embarazo?, ¿qué es lo que hacía hasta la semana 31?

El primer trimestre sí que es verdad que al ser gemelar paré un poquito más y aparte me coincidió todo el invierno, pero sobre el mes de febrero ya volví a montar en piragua. Es verdad que iba al gimnasio, hacía caminatas y no he parado, pero remar empecé en febrero y hasta hace dos semanas. Evidentemente todo muy de mantenimiento.

Laura Pedruelo, embarazada con la piragua / Cedida

Entiendo que al límite no ha ido.

Claro, pero también es verdad que me ha gustado ver la evolución del cuerpo. Nosotros trabajamos con el cuerpo y estamos todo el día muy pendientes de las lesiones, y ha sido muy bonito ver cómo tu cuerpo se transforma y le das vida. Yo lo he disfrutado muchísimo. También he podido porque no he tenido ni náuseas, a nivel de energía, pues vas notando que te vas cansando cada vez más y con nada, pero es verdad que sí que he podido hacer vida normal y he podido entrenar dentro de unos límites. Pero sí que he podido estar activa.

No han nacido Lucas y Mateo y ya piensa en su vuelta, ¿cómo plantea todo esto?

Pues con calma, a la aventura. Mi intención sí que es volver, es verdad que no es matemática, y depende de cómo vaya el parto, el posparto, pero sí, es verdad que volver voy a volver, no sé en qué condiciones, pero sí que es verdad que volver a entrenar y a competir voy a hacerlo.

Hay deportistas que regresan a lo más alto, vuelven al podio, después de ser madres.

Yo la verdad es que tengo esa actitud y también tuve la actitud de tener un buen embarazo y lo he tenido. Creo que mucho es la cabeza y la actitud que tengas ante las circunstancias y es verdad que ahora te tienes que adaptar a una nueva vida, que ya no eres tú, que ahora tienes dos más, entonces iremos día a día.

Laura Pedruelo, embarazada en la piragua / Cedida

¿Cómo está el tema de las ayudas a la maternidad en el deporte, en el piragüismo?, ¿hay subvenciones, incentivos?

Te mantienen un año congelado, como si hubieras seguido compitiendo, los últimos resultados te los mantienen. Son cambios favorables a la mujer, que yo creo que antes no los había o, por lo menos, yo lo desconocía. A nivel de CSD, de Castilla y León, sí que es verdad que te los mantienen, y a nivel de deportista a alto nivel también, entonces pienso vamos avanzando poco a poco a la hora de que las mujeres se puedan plantear ser madres.

¿Habla de ayudas económicas directas?

Eso es, te mantienen lo mismo que has recibido el último año, con la premisa de que vuelvas a competir.

¿Dónde cree que habría que incidir más, ahora que lo está viviendo en primera persona?

Toda ayuda es buena. Luego también, a nivel de CSD, de Consejo Superior de Deportes, está la ayuda a la madre en cuanto a los canguros y demás. Creo que las hay. Pienso que es importante que te pongan ayudas porque ya no solo eres tú, por lo menos hasta cierta edad, que puedas ir con tu familia y no tener problemas. Se está avanzando, pero es verdad que queda mucho por hacer. A la hora, sobre todo, de que tú puedas volver a competir en las mismas circunstancias o condiciones que antes. Es verdad que no va a ser lo mismo, pero sí facilitar que tú vayas a una competición tranquila y no dejes atrás tu familia, porque es que realmente el tema de conciliación es complicado. Dentro de que no vuelve a ser todo lo mismo, de que hay que adaptarse, debería haber más facilidades para las mujeres.