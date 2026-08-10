Jorge Rodríguez fue el gran vencedor del XVI Trail Popular de Hermisende. El integrante del Vino de Toro Caja Rural cruzó la línea de meta en solitario, con un tiempo de 42:04, seguido por el luso Leonardo Fernandes y Ángel Zarza, del Zamora Corre, que completó el podio.

Jorge Rodríguez y Alba Ortiz triunfan en el Trail Popular de Hermisende

En el puesto décimo noveno de la general, y como primera fémina, cruzaba la meta Alba Ortiz, del Z Run. Como después llegaba a término Cristina Ramos Hernández, de la Montañera Zamorana, mientras que Marian Bécares Silva era tercera. La competición, de poco más de 10 kilómetros de recorrido, contó con la participación de medio centenar de atletas, aunque también hubo espacio para los andarines que cubrieron un circuito mixto de asfalto y tierra.