Guille, jugador del BM Caja Rural Zamora: "Este año va a ser muy duro y competido"

Guille García es incombustible. El zamorano y capitán cumple 20 temporadas en el Balonmano Zamora y lo hace con "muchas ganas e ilusión de afrontar esta temporada, otra vez, en División de Plata". El "cometa" admitió estar con "ganas de competir y de estar al nivel" aunque, tal y como explicó, ahora lo hace "con más experiencia que físico, pero siempre intentando estar en el punto óptimo o lo más cerca posible". "Yo creo que tenemos un grupo muy majo de gente y con Felipe (Barrientos) como entrenador, que ya nos conocemos y sabemos que es un buen trabajador, creo que va a ser una temporada muy bonita", indicó en la primera sesión de trabajo del pasado viernes.

Incorporaciones

El veterano jugador también tuvo palabras para las nuevas incorporaciones y habló de "jóvenes con mucha proyección y otros que ya vienen también con tablas. No son todos nuevos, ni somos todos veteranos, pero pienso que hay una mezcla que tiene que ser muy positiva, cada uno aportando lo suyo: los jóvenes más las ganas y el físico, y los mayores más la experiencia y el crecimiento".

Liga

Respecto a la División Plata, apostó porque el BMZ "va a dar guerra". "Es lo que tenemos que hacer y plantear la temporada y los partidos. Ahora vamos a ir viendo en pretemporada cómo estamos para ir ya luego haciendo las cábalas y ver un poquito la situación que nos encontramos". En cuanto a los rivales, comentó que "siempre hay favoritos, pero va a ser una liga muy competida. La Plata lleva ya unos años muy competitiva, de mucho nivel, diría que se está ajustando mucho el nivel en comparación con la Asobal, que se está acercando más, entonces va a ser muy duro. No va a ser una liga tan cómoda como la Primera Nacional, que al final tienes un grupito de rivales directos y el resto son un poquito más asequibles, aunque como te relajes todo el mundo te mete mano. Así que to creo que este año va a ser muy duro y muy competido en todas las jornadas", auguró.