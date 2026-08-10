Dufur y Árbol se presentan como rojiblancos: Dos perfiles diferentes dispuestos a mejorar el Zamora CF

Unai Dufur y Fran Árbol fueron presentados este lunes por el Zamora CF en la Diputación de Zamora, acto en el que quedó claro que ambos jugadores cuentan con un perfil futbolístico muy diferente, pero también con una ambición común por elevar el nivel del conjunto rojiblanco esta temporada.

La presentación de ambos jugadores arrancó con una breve descripción de ambos en la que se reflejó sus diferentes trayectorias y momentos deportivos. Dufur, un jugador contrastado y con una veteranía importante para sumar al grupo; Árbol, con una trayectoria ascendente marcada por la ambición y el talento de una joven promesa. Dos tipos de futbolistas que, pese a esas diferencias, cuentan con el mismo objetivo: hacer más fuerte al grupo y buscar el ascenso.

Dufur, central procedente del Barakaldo CF, cuenta con poder elevar el nivel de la zaga con su aportación al equipo de Cano este curso. El futbolista, definido por su "garra, juego aéreo y liderazgo" por parte de la Diputación de Zamora, aseguró ver bien al equipo a estas alturas de curso y destacó que le gusta pelear por objetivos elevados.

"Veo bien al equipo. Las pretemporadas son para coger ritmo, ya que venimos más parados de las vacaciones y hemos estado alejados del balón. Se trata de volver a ser futbolista", comentó sobre sus primeros días en Zamora, donde no se ha visto sorprendido por las instalaciones rojiblancas ( "ya las conocía"), pero sí por la rápida consolidación del vestuario: "los compañeros están generando muy buen ambiente".

Dufur, destacó que su fichaje se cerró temprano y que estuvo marcado por la ambición deportiva. "Al final, cuando un equipo viene de hacer play-off y una buena campaña anterior, tiene un buen proyecto con buenos futbolistas y te llama... todo futbolista quiere firmar por un buen proyecto", destacó, subrayando que su intención es que esa buena dinámica no termine gracias a su participación: "al final, lo que espero aportar es conseguir hacer que nuestra defensa sea mejor que la del año pasado".

El central, consciente de la necesidad por mejorar, se mostró también ilusionado por el objetivo rojiblanco de la temporada y afirmó que no siente ninguna presión al respecto: "a mí me gusta que el objetivo sea alto; creo que todos los futbolistas quieren estar en un equipo que lucha por estar arriba".

Tras las palabras del central, Fran Árbol pasó a ser el protagonista. El joven portero, presentado como todo un talento nacional que destaca por contar con mucha valentía bajo palos y un buen juego con los pies, recogió el testigo dejando ver que también está dispuesto a pelear en el día a día por elevar el listón del Zamora CF en su posición.

Árbol comentó que su incorporación comenzó a negociarse "a principios de julio" y que tardó porque "había una situación a resolver" que no era sencilla, ya que su llegada era una cesión. "Las cesiones son más complicadas, porque no implican a dos partes; implican a tres y todas tienen que estar contentas", comentó, destacando que eligió Zamora como destino porque cuenta con "un gran proyecto y una afición ambiciosa", además de ser un equipo que le permitirá "jugar en una categoría superior".

El meta destacó que espera aportar "juventud y ganas de ir a por todo" con su presencia y que, si bien lleva solo una semana con el equipo, aprecia "un buen grupo" en el vestuario. Un plantel en el que competirá con Piedra por tomar testigo bajo palos del exrojiblanco Fermín Sobrón. Una lucha que destacó será sana. "Somos dos jóvenes que queremos jugar y para ello, vamos a dar lo máximo posible. Sabemos que, en nuestra posición, juega uno y todo es más complicado; pero, lo importante, es que él me sume a mí y yo a él", afirmó.

Así pues, con dos perfiles diferentes, pero con la misma intención de luchar por su puesto y elevar así el nivel del Zamora CF, tanto Dufur como Árbol aterrizan en Zamora con una idea clara. La intención de pelear al máximo por la camiseta rojiblanca y dar el siguiente paso en esa dinámica deportiva que formó parte importante de su decisión por competir esta temporada a orillas del Duero.