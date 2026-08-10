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Piragüismo

Divertida jornada de piraguas en el Duero gracias al Fluvial de Villaralbo

Decenas de personas de todas las edades disfrutaron de una divertida jornada

Los vecinos disfrutan de una jornada de piragüismo gracias al Fluvial de Villaralbo.

Los vecinos disfrutan de una jornada de piragüismo gracias al Fluvial de Villaralbo. / Cedida

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P. F.

Decenas de personas, de todas las edades, disfrutaron este fin de semana de una divertida jornada en piragua. El Fluvial de Villaralbo organizó un paseo por el río Duero, una jornada de recreo, convivencia y fomento del piragüismo que forma parte del Programa de Fiestas de Nuestra Señora de la Asunción 2026, y que fue muy bien recibida por vecinos del municipio.

Desde la entidad indicaron que fue un "un verdadero placer poner nuestras piraguas y nuestra experiencia al servicio de esta jornada, acercando nuestro deporte a vecinos, familias y visitantes y disfrutando juntos de un entorno tan especial como la Ribera del Duero".

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