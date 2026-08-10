El Cross Popular de Villafáfila ya tiene nuevos vencedores.

En categoría Absoluta masculina el ganador de la prueba fue Yeray García que invirtió un tiempo de 20:51 en cubrir los 6.000 metros de recorrido marcados por la organización. Como segundo en meta estuvo Carlos Zaldua, del ZTT, mientras que la medalla de bronce fue para el integrante del Triatlón Zamora, David Pérez.

El trío vencedor masculino.

.La cita contó con decenas de participantes y en la categoría femenina la vencedora Absoluta fue Lara Santiago, que paró el crono en 26:07. Poco después, llegaba a meta Sandra María Felipe, del Triatlón Duero, para cerrar el trío ganador con Anuska Mariano. En cuanto a la clasificación juvenil, estuvo liderada por Diego Galán, Miguel Fernández y Bruno Blanco.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de la localidad, volvió a ser un éxito del que disfrutaron tanto los corredores como los andarines y vecinos del municipio y alrededores. Además, una vez finalizada la entrega de trofeos hubo una degustación de productos de la tierra de la que todos los presentes pudieron disfrutar.n