Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terapia en Zamora contra los tumores cerebrales agresivosVenta de vivienda en ZamoraAbandono en Fariza (Zamora)Denominación de Origen ToroBalonmano Zamora: nueva temporada
instagramlinkedin

Ajedrez

El mejor ajedrez vuelve a Toro el día 29 de agosto con la segunda edición del "Cabeza de Toro"

La cita con el mejor ajedrez en Toro tendrá lugar el 29 de agosto, dentro del programa festivo de San Agustín 2026

Imagen de la presentación del II Torneo &quot;Cabeza de Toro&quot; de ajedrez.

Imagen de la presentación del II Torneo "Cabeza de Toro" de ajedrez. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Toyos

El mejor ajedrez vuelve a la ciudad de Toro con motivo de la segunda edición de su Torneo de Ajedrez “Cabeza de Toro”, que tendrá lugar el 29 de agosto dentro del programa festivo de San Agustín 2026. La cita se desarrollará en horario de mañana, de 10:30 a 14:00, en el Seminario Menor de Toro (Avenida Carlos Latorre, 18) y promete ofrecer un gran espectáculo, como ya lo hizo en su estreno el pasado 2025.

El torneo, organizado por el Ayuntamiento de Toro en colaboración con el Club Deportivo Zamora Z Ajedrez, da continuidad a la exitosa primera edición celebrada el pasado año y busca consolidarse como una actividad fija en las fiestas toresanas. La intención es doble: fomentar la afición local y despertar el interés por el ajedrez para impulsar nuevas actividades durante el resto del año.

Sistema de competición

La competición se disputará bajo un ritmo de juego de 10 minutos + 2 segundos por jugada, mediante sistema suizo a 6 o 7 rondas, según el número de participantes, y regida por el reglamento oficial de la FIDE. Condiciones de un campeonato abierto a todos aquellos que quieran probar sus habilidades en los 64 escaques, ya que el torneo está abierto tanto a jugadores federados como no federados.

Cartel del segundo torneo &quot;Cabeza de Toro&quot; de ajedrez.

Cartel del segundo torneo "Cabeza de Toro" de ajedrez. / Cedida

Las inscripciones de este Torneo de Ajedrez "Cabeza de Toro" pueden realizarse hasta el 26 de agosto a través del formulario disponible en la web del club (zamoraajedrez.es), con aforo limitado por orden de inscripción.

Noticias relacionadas y más

Premios

El torneo contará con premios en metálico y trofeos para los tres primeros clasificados de la general, además de galardones para las categorías sub‑18, sub‑16, sub‑14, sub‑12, supra‑65, así como premios especiales para el mejor jugador de Toro y la primera clasificada femenina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents