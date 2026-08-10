El mejor ajedrez vuelve a Toro el día 29 de agosto con la segunda edición del "Cabeza de Toro"

El mejor ajedrez vuelve a la ciudad de Toro con motivo de la segunda edición de su Torneo de Ajedrez “Cabeza de Toro”, que tendrá lugar el 29 de agosto dentro del programa festivo de San Agustín 2026. La cita se desarrollará en horario de mañana, de 10:30 a 14:00, en el Seminario Menor de Toro (Avenida Carlos Latorre, 18) y promete ofrecer un gran espectáculo, como ya lo hizo en su estreno el pasado 2025.

El torneo, organizado por el Ayuntamiento de Toro en colaboración con el Club Deportivo Zamora Z Ajedrez, da continuidad a la exitosa primera edición celebrada el pasado año y busca consolidarse como una actividad fija en las fiestas toresanas. La intención es doble: fomentar la afición local y despertar el interés por el ajedrez para impulsar nuevas actividades durante el resto del año.

Sistema de competición

La competición se disputará bajo un ritmo de juego de 10 minutos + 2 segundos por jugada, mediante sistema suizo a 6 o 7 rondas, según el número de participantes, y regida por el reglamento oficial de la FIDE. Condiciones de un campeonato abierto a todos aquellos que quieran probar sus habilidades en los 64 escaques, ya que el torneo está abierto tanto a jugadores federados como no federados.

Cartel del segundo torneo "Cabeza de Toro" de ajedrez. / Cedida

Las inscripciones de este Torneo de Ajedrez "Cabeza de Toro" pueden realizarse hasta el 26 de agosto a través del formulario disponible en la web del club (zamoraajedrez.es), con aforo limitado por orden de inscripción.

Premios

El torneo contará con premios en metálico y trofeos para los tres primeros clasificados de la general, además de galardones para las categorías sub‑18, sub‑16, sub‑14, sub‑12, supra‑65, así como premios especiales para el mejor jugador de Toro y la primera clasificada femenina.