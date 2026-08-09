Fútbol / Regional de Aficionados
El Zamora CF cede a Mohamed Sy a la UP Plasencia
El filial rojiblanco firmó las tablas con los juveniles del Salamanca UDS
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Movimientos en la cantera del Zamora CF. El club ha acordado en las últimas horas la cesión de Mohamed Sy a la UP Plasencia, de Tercera RFEF, con el objetivo de que coja minutos y adquiera experiencia. El jugador, que la pasada campaña estuvo en el filial de Regional, aunque se entrenó de forma asidua con el primer equipo y que llegó a debutar en el play-off, afronta un nuevo reto en su carrera deportiva que piensa aprovechar.
Mientras, el Zamora B disputó su primer amistoso del verano en el que firmó las tablas con los juveniles de División de Honor del Salamanca UDS.
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