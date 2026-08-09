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Fútbol / Regional de Aficionados

El Zamora CF cede a Mohamed Sy a la UP Plasencia

El filial rojiblanco firmó las tablas con los juveniles del Salamanca UDS

Moha Sy, en un partido con el Zamora CF B. | ZCF

Moha Sy, en un partido con el Zamora CF B. | ZCF

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Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

Movimientos en la cantera del Zamora CF. El club ha acordado en las últimas horas la cesión de Mohamed Sy a la UP Plasencia, de Tercera RFEF, con el objetivo de que coja minutos y adquiera experiencia. El jugador, que la pasada campaña estuvo en el filial de Regional, aunque se entrenó de forma asidua con el primer equipo y que llegó a debutar en el play-off, afronta un nuevo reto en su carrera deportiva que piensa aprovechar.

Mientras, el Zamora B disputó su primer amistoso del verano en el que firmó las tablas con los juveniles de División de Honor del Salamanca UDS.

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