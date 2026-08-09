Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "Tenemos que afinar muchas más cosas"

El Zamora CF sigue sumando y acumulando trabajo. Este lunes el plantel de la capital del Duero inicia su cuarta semana de pretemporada y lo hace tras rubricar un nuevo empate en amistoso (1-1), en este caso ante el Coria, de Primera RFEF. Óscar Cano habló de la situación de su plantilla y expuso que, a partir de ahora, de cara a los tres últimos que les quedan, se inicia un nuevo periodo en el que “tenemos que afinar muchas más cosas”. “No podremos hacer tantos cambios, y los chicos del filial volverán a donde tienen que estar, que es con el equipo filial. Agradecerles, por supuesto, la mano que nos han echado para completar el grupo de entrenamiento y toda la predisposición que han tenido para trabajar”. De este modo, el entrenador rojiblanco apuntó que deben esperar que la plantilla se complete con dos futbolistas de corte ofensivo y hacer los tres amistosos restantes “de la mejor manera posible”.

En lo deportivo

Respecto al encuentro en Coria, comentó que fue “un partido muy igualado” en el que “tampoco se pueden tener secuencias de pases excesivas por el estado del terreno de juego. Es un equipo que presiona, que no para de correr, porque ese es su fuerte y sobre todo en su campo, pero yo creo que lo controlamos bien, y apenas sufrimos. Fuimos capaces de adelantarnos en el marcador con un penalti muy claro cometido sobre Izan y, a partir de ahí, es verdad que con los cambios entran chicos del filial y los ritmos les superan a estas alturas. Todo el mundo sabe que hay muchas diferencias de categoría de la Primera RFEF a la Preferente, tenemos tan lejos el filial del primer equipo que evidentemente les cuesta”, comentó el granadino todavía a pie de campo.

Tras el 0-1 anotado por Carlos Ramos, añadió que “el Coria supo encontrar tres o cuatro veces nuestro perfil izquierdo y fue capaz de empatar y a partir de ahí no ha pasado nada. Fue un partido en el que lo mejor ha sido que nadie se ha lesionado, que hemos podido ver a cuatro o cinco jugadores que la verdad que han estado a un grandísimo nivel. La parte de atrás, Iago en el centro del campo también ha estado extraordinario. Me ha gustado muchísimo cómo ha salido Carbonell en la segunda parte, el montón de desmarques que ha tirado, el montón de peligro que ha generado con esos desmarques y bueno, poco a poco, repito, iremos ajustando las cosas”.

Sobriedad en defensa

De este modo, y tras los noventa minutos, Cano se quedaba con sobriedad defensiva, y hacía hincapié en que “tenemos muchos y muy buenos centrales”. “Es verdad que en esta categoría no es fácil firmar a centrales de nivel y nosotros, los cuatro que tenemos, tienen un grandísimo nivel, y encima uno de ellos puede jugar perfectamente en el centro del campo, como demostró Iago Indias, que ha marcado el tiempo del partido, los ritmos y eso es muy importante. Después me quedo con la movilidad, aunque ha habido veces en la primera parte que yo exigía que gente como Hidalgo o gente como Fabi se movieran mucho más y que generaran un mayor desorden en la estructura defensiva rival. Y lo demás pues más o menos lo que conocemos; la velocidad por fuera, tanto de Vergés como de Sancho; el buen hacer de Carbonell que estuvo sensacional; Isaiah yo creo que también hizo unos muy buenos minutos, y también otros jugadores, como el caso de Juanje, que es un jugador que equilibra muy bien, que siempre presiona hacia adelante, que manda, que lidera”.

"Un equipo que me gusta"

Con todo, el técnico dejó patente que “es un equipo que me gusta, a falta obviamente de completarlo. En la parte de arriba tiene que venir alguien a aportarnos una mayor variabilidad para que podamos hacer muchas más cosas, que se recupere el Losada, que para nosotros también es vital por su presencia y por todo lo que hace para los demás en el juego...”. Además, en sus palabras, el técnico confirmó, casi sin querer, el fichaje de Mauro Costa, que no es oficial, y lo hizo al declarar que tiene que esperar “a ver cómo llega Mauro para aportar ese giro entre líneas, esa llegada al área contraria, ese desparpajo que él tiene en ataque. Ojalá que vengan lo antes posible para que se puedan aclimatar a lo que es el juego del equipo y podamos empezar la Liga de la mejor manera”.