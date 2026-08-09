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Fútbol | Tercera RFEF

El nuevo CD Villaralbo se estrena con un empate

La plantilla dirigida por Pablo Cortés abrió su ciclo de amistosos de preparación en Ciudad Rodrigo donde firmó tablas (1-1)

Once inicial del CD Villaralbo, en el amistoso en Ciudad Rodrigo. | CEDIDA

Once inicial del CD Villaralbo, en el amistoso en Ciudad Rodrigo. | CEDIDA

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Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

Un empate para empezar. El CD Villaralbo abrió su ciclo de amistosos de pretemporada firmando las tablas con el Ciudad Rodrigo, un rival que, aunque también está en construcción, siempre es competitivo. Con la intención de poner sobre el verde los primeros planteamientos de Pablo Cortés arrancó el choque, con un cuadro azulón integrado por Hugo, Emma, Cepeda, Peralta, Moussa, Ange, Sana, Theo, Isma, Tomi y Rubo Blanco que fue, precisamente, el que adelantó a los villaralbinos en el minuto 17 al poner el 0-1 con el que se llegó al descanso.

Las probaturas y cambios continuaron en la segunda mitad y, a pesar de que el Villaralbo estaba bien plantado en el terreno de juego, los locales terminaron por poner el empate a uno que, a la postre, sería definitivo.

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Al final, un primer paso para seguir creciendo con el reto de alcanzar el inicio de liga en la mejor posición posible.

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