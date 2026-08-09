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Fútbol / Regional de Aficionados

El Noname se impone a los juveniles del Santa Marta (1-4)

El equipo de la interrogación fue superior a su rival

Sergio García posa con el trío arbitral antes del partido en Santa Marta. | NONAME

Sergio García posa con el trío arbitral antes del partido en Santa Marta. | NONAME

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Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

Buen arranque de pretemporada para el Noname. El equipo de Regional de Aficionados culminaba su primera semana de entrenamientos con el primer amistoso, midiendo fuerzas con los juveniles del Santa Marta. El equipo de la interrogación superó a su adversario de forma contundente, para cerrar el marcador con un 1-4 a favor.

La plantilla, a las órdenes de Romasanta, iniciará este lunes la segunda semana de preparación con el reto de llegar al inicio liguero en el mejor estado físico posible, y es que el reto es estar en los puestos punteros.

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