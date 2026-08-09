Fútbol / Regional de Aficionados
El Noname se impone a los juveniles del Santa Marta (1-4)
El equipo de la interrogación fue superior a su rival
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Buen arranque de pretemporada para el Noname. El equipo de Regional de Aficionados culminaba su primera semana de entrenamientos con el primer amistoso, midiendo fuerzas con los juveniles del Santa Marta. El equipo de la interrogación superó a su adversario de forma contundente, para cerrar el marcador con un 1-4 a favor.
La plantilla, a las órdenes de Romasanta, iniciará este lunes la segunda semana de preparación con el reto de llegar al inicio liguero en el mejor estado físico posible, y es que el reto es estar en los puestos punteros.
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