Javier Banderas gana su novena Copa del Rey Mapfre

La gran final de la 44 Copa del Rey Mapfre de vela se resolvió con una única prueba en las divisiones ORC y los monotipos ClubSwan 42 que deparó sorpresas en dos clases y refrendó el título para tres equipos que salían al agua como líderes. La femenina Baleària Women’s Cup disputó su serie final entre los seis mejores equipos de la semana.

Después de una semana de puro espectáculo de la vela en la bahía de Palma, los campeones de la 44 Copa del Rey Mapfre son los españoles Teatro del Soho San Miguel en Uber ORC B, Nadir en ClubSwan 42 y Baleària Team RCNP en Baleària Women’s Cup; el italiano Vudu en Abanca ORC 0; el alemán Niramo en Azulmarino ORC C; y el estonio Nola en Sail Racing ORC A.

Abanca ORC 0

En clase Abanca ORC 0, Vudu llegaba a la última manga del campeonato con una cómoda renta de nueve puntos al frente de una provisional que lideró desde la segunda jornada. El TP52 del armador italiano Mauro Gestri fue segundo en el último encuentro y confirmó con autoridad su primera Copa del Rey. El Hispania, que por segundo día compitió sin su patrón el Rey Don Felipe, anotó una magnífica victoria parcial en la prueba decisiva para ascender dos posiciones en la clasificación y hacerse con un meritorio subcampeonato. Tercero fue el Kilara II de Jeremy Weir.

De regreso al Real Club Náutico de Palma (RCNP), Michele Regolo, táctico del Vudu, reconoció haberse resarcido de la edición 2025, cuando una penalización les privó de luchar por el título: “Hoy siento mucha emoción, más de lo que pensaba; el año pasado quedamos cuartos tras una descalificación. Fue algo que no nos dejó dormir bien durante todo aquel mes de agosto. De hecho, fui yo quien presentó la protesta hace un año, por lo que me he sentido culpable. Un año más tarde, es como si nos hubiéramos quitado un peso de encima”.

Sail Racing ORC A

La gran final de clase Sail Racing ORC A se presentaba con un emocionante duelo entre las dos unidades Carkeek 40: el líder Rán del sueco Niklas Zennström y el Nola del estonio Taavel Hinrikus, separados por un punto y con un cómodo colchón de 20 frente a su inmediato perseguidor después de una semana de alternancia al frente de la tabla. El actual campeón del mundo de ORC A no logró proteger su posición y veía cómo su rival se imponía en el último asalto mientras ellos firmaban un tercero. La clasificación final se cerró con victoria de Nola, seguido de Rán y el GP42 Garm del sueco Per Roman.

Margus Uudam, armador de Nola, se reconoció muy orgulloso de su equipo: “Es una sensación increíble, muy intensa. Cada día era como empezar una nueva regata. La diferencia de puntos era muy, muy ajustada. Nunca fue fácil. Hoy tuvimos una buena salida y sólo tuvimos que dar lo mejor de nosotros mismos, tanto a nivel táctico como técnico, en condiciones de viento muy flojo, para aprovechar todas las rachas. Todo salió bien, el equipo lo hizo de maravilla. Esta es nuestra primera gran victoria en una regata, un hito importante para nosotros que nos da esperanza y perspectivas de futuro”.

El estonio Nola, campeón de la clase Sail Racing ORC A y ganador absoluto / María Muiña (Copa del Rey Mapfre)

Nola, campeón absoluto La comparación de resultados de todas las clases ORC erigió campeón absoluto de la 44 Copa del Rey Mapfre en tiempo compensado al Nola de Taavet Hinrikus, patroneado por Margus Uudam y con la táctica del medallista olímpico portugués Hugo Rocha. El equipo estonio completó su participación con 12,5 puntos en ocho pruebas, incluyendo cuatro victorias parciales y sendas terceras posiciones como peores resultados del campeonato. También recibieron premio de campeones en división Corinthian (de tripulación íntegramente amateur) el L’Immens en Uber ORC B y el alemán Meerblick de Gabrielle Pohlmann en Azulmarino ORC C.

Uber ORC B

La clase más multitudinaria e internacional llegaba al último día con un claro favorito: el Teatro del Soho San Miguel, que afrontaba la gran final con un colchón de 14,5 puntos. Al nuevo XR-41 de Javier Banderas le bastó firmar un tercero para conseguir la novena Copa del Rey en 30 participaciones de su armador. Y lo hacía en una fecha muy especial: el día en que se cumplían 42 años desde que Luis Doreste, táctico del equipo, conseguía junto a Roberto Molina su histórica primera medalla de oro en los JJ.OO. de Los Ángeles 1984. Segundo finalizó el L’Immens del uruguayo Nicolás González y tercero el Katara del argentino Julián Somodi, actual campeón del mundo.

Javier Banderas se mostró emocionado: “De todas la Copas del Rey que llevo sin ninguna duda esta es la que más ilusión me hace, una apuesta importante, un reto y mucho trabajo detrás. Ha sido un cambio de grupo, un barco nuevo y un trabajo impresionante empezando por el del director deportivo, Piti Estébanez, la familia Medina y el resto. Este éxito se lo queremos dedicar a tres personas que ya no están con nosotros: Llopis que formó parte de esta gran familia en la época de Tau Cerámica; Javier Vallejo -Mazinger-, nuestro ‘gentleman’; y Noluco Doreste, que también navegó con nosotros. Me gustaría destacar a nuestro gran Luis Doreste, hermano de Noluco, que tras el fallecimiento de su hermano a pocos días de comenzar aquí, lo ha dado todo y eso dice mucho de la persona que es. Nos quitamos el sombrero por él”.

Azulmarino ORC C

La batalla final de clase Azulmarino ORC 0 se libró con máxima emoción entre los tres primeros clasificados, separados por menos de tres puntos después de cuatro días y siete pruebas. Todo se decidió en una dramática final que supo aprovechar el Cape 31 Niramo para anotar una victoria que valía un título. Sus principales rivales, el Earlybird de Hendrik Brandis y el Project Work de Antonio Porres, fueron cuartos y terceros respectivamente, abriendo la puerta al primer título del Niramo en la Copa de Rey Mapfre. Earlybird fue segundo y Project Work cerró el podio.

El alemán Sönke Meier, armador y timonel del Niramo, reconoció estar en una nube: “Esta es la mayor victoria de mi vida en la regata más importante. Ya habíamos ganado la Kiel Week, mi regata local, y ahora esto. Pero esto es muy importante para nosotros. Creo que es la décima vez que participo en la Copa del Rey y hemos quedado segundos y terceros, así que estamos muy contentos. Me encanta este barco. Es más exigente que el ClubSwan 50, que todavía tengo, y este Cape 31 quizá te hace estar más alerta. Tovar (Mirsky) y Bouwe (Bekking) forman un gran equipo”.

ClubSwan 42

Un cruce de penalizaciones entre los dos primeros de la provisional (Nadir y Selene Alifax) incrementó la tensión en el inicio de la prueba de ClubSwan 42, situación aprovechada por el campeón del mundo, Pez de Abril, para anotar su primera victoria parcial de la semana y recortar distancias. Segundo finalizaba el Nadir, un resultado que bastaba al equipo de Pedro Vaquer para rubricar una semana excepcional y alzarse con su tercera Copa del Rey Mapfre. El actual subcampeón del mundo añade su título 2026 a los conseguidos en 2022 y 2023. Segundo, a 11 puntos, fue el Selene Alifax del italiano Massimo de Campo y tercero, a 15, el Pez de Abril de José María Meseguer.

Pedro Vaquer explicó el valor de esta victoria: “Los números no reflejan la realidad que hemos sufrido en esta Copa. Todo ha salido de cara y parece que ha sido fácil, pero en absoluto. Hoy ha sido un ejemplo: con cualquier detalle te pasa toda la flota, y en un momento llegamos a ir penúltimos. Rayco (Tabares, táctico) dice que es la mejor de las que hemos ganado, aunque para mí la más especial sigue siendo la primera, la de 2022, porque honestamente nunca pensé que la ganaría, era como un sueño. Yo compré este barco en 2015 para intentar ganar la Copa del Rey. En 2017 vino la clase, y desde entonces hemos ganado tres. Llevo ocho años con el mismo equipo, damos mucha importancia al factor humano y hemos creado una familia muy generosa, que en competición es un arma muy efectiva”.

El Team Baleària RCNP se proclamó campeón de la clase Baleària Women's por cuarta vez / María Muiña (Copa del Rey Mapfre)

Baleària Women’s Cup

El Baleària Team fue el claro protagonista entre los 15 equipos participantes en Baleària Women’s Cup a lo largo de toda la semana. El equipo de María Bover lideró al final de cada jornada y corroboró la defensa de su título imponiéndose en las tres Medal Races que resolvieron el campeonato. Se trata del cuarto título de la clase femenina que Bover incorpora a las vitrinas del RCNP, junto a los conseguidos en 2022, 2023 y 2025. Segundo finalizó el Solgreen-Les Roches de Elena de Tomás y tercero el Pulperas Team de Sara Momplet.

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María Bover reconoció estar muy orgullosa de su tripulación: “Ha habido una coordinación espectacular y muy buen rollo a bordo, que seguramente viene de muchos años de haber hecho equipo juntas. Creo que parte del secreto del triunfo es que este año cada una había estado con su proyecto deportivo y teníamos muchísimas ganas de volvernos a encontrar, de disfrutar la regata y, bueno,... ha sido el mejor reencuentro posible. Nos queremos mucho, y al final somos como una familia”.