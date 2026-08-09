Felipe Barrientos, entrenador del Balonmano Caja Rural Zamora: "Tenemos que hacernos fuertes en el Ángel Nieto"

3, 2, 1… y el Balonmano Caja Rural Zamora ya está en marcha. Los "Guerreros de Viriato" arrancaron este viernes su pretemporada con muchas novedades como es el regreso a División de Plata y el estreno como "capitán del barco pistacho" de Felipe Barrientos.

A pie de pista, el entrenador confirmó que la plantilla está cerrada con "20 deportistas, más dos que están en proceso de recuperación, un total de 22 elementos que esperemos den lo mejor de sí mismos y para eso estamos también nosotros, para poder sacar lo mejor de ellos".

"Un lindo desafío"

Ante los medios de comunicación y en la primera sesión de trabajo el chileno se confesó "contento" con el equipo, tanto por haber podido mantener el bloque como con la aportación de los nuevos, y también a título personal ya que es un "lindo desafío" el que tiene por delante. "Para mí es muy bonito poder estar aquí en Zamora, en un lugar de privilegio como es la División de Honor Plata, donde solo 16 equipos pueden participar. Y en ese sentido me lo estoy tomando a ‘full’, a pecho, trabajando 24-7 para poder dar lo mejor de mí y que el equipo ofrezca su mejor versión". Además, fue claro y admitió los objetivos que tienen por delante en lo deportivo, que no son otros que la permanencia y para ello todo pasa por el Ángel Nieto, que quiere convertir en un fortín y es que él, como jugador en su anterior etapa, sabe bien todo lo que puede aportar la afición desde las gradas.

"Tenemos que hacernos fuertes en casa porque por ahí pasa el objetivo y estoy convencido de que el Ángel Nieto va a tener un aforo muy, muy bueno, un ambientazo", comentó el técnico quien, no obstante, también dejó claro que en los desplazamientos "hay que sacar todos los puntos posibles y no dar nada por perdido". Barrientos también tiene clara la filosofía que quiere en el juego de los suyos y apostó por el defender para correr. "Creo que no somos el equipo con más kilos, ni con más centímetros, pero sí pienso que tenemos la capacidad de meternos entre los más rápidos. Pero claro, ahora hay que hacernos fuertes, hay que hacernos más rápidos, hay que hacernos inteligentes a la hora de correr. Yo creo que por ahí tiene que ir el reto: hacernos fuertes atrás y poder jugar a un juego de transición. Esa es un poco la expectativa".

| M. L. S.

Con esta toma de contacto, se puso la primera piedra a una pretemporada exigente, donde el Balonmano Zamora se verá las caras con rivales de muy buen nivel, "tanto de nuestra categoría como Asobal". "Son seis partidos que son entrenamientos de lujo, y que nos va a permitir saber en qué punto estamos, y las cosas que tenemos que mejorar". Todo, para llegar al inicio liguero en el mejor estado posible dentro de una categoría, tal y como recordó Barrientos, en la que se juntan "jóvenes con mucha proyección con elementos más veteranos, de mucha experiencia. Se juntan los equipos, fichan gente de 35, 38, hasta 40 años, pero que la tienen muy clara, se mantienen muy bien y dan gran nivel. Y después, hay fichajes de gente de 19, 20 años que terminarán la élite. Así que yo creo que hay que luchar contra ese talento joven y contra esa experiencia de los veteranos de los otros equipos, que nosotros también la tenemos, por supuesto".