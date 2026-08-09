El CD Villaralbo abre la pretemporada con su primer test en Ciudad Rodrigo

Con dos semanas de entrenamiento a sus espaldas, los futbolistas del CD Villaralbo tienen hoy su primera oportunidad de probarse. El equipo de Pablo Cortés afronta su primer amistoso del verano, aunque lo hace lejos de Los Barreros. La plantilla azulona se desplaza hasta los campos municipales Toñete para medirse al Ciudad Rodrigo C.F., en un encuentro que dará el pistoletazo de salida al ciclo de amistosos previstos por la directiva y el staff técnico.

El balón comenzará a rodar a la siete de la tarde y será la primera oportunidad para poner en práctica, sobre el terreno de juego, todo el trabajo realizado en las primeras sesiones de entrenamiento, y también para que el cuerpo técnico valore la progresión de la plantilla, las nuevas incorporaciones y las diferentes alternativas de cara al inicio de la competición oficial.

Más allá del resultado, recordaron desde el propio club, el encuentro servirá como una primera toma de contacto con la competición después de las primeras semanas de trabajo, en una pretemporada diseñada para seguir adquiriendo ritmo, conjuntar al equipo y llegar en las mejores condiciones posibles al comienzo de la temporada.