Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EDITORIAL Zamora: Antes y después de las llamasMAPA INTERACTIVO | ¿Se va a ver el eclipse desde mi pueblo de Zamora?El Parador de Zamora ya admite reservasZamora CF: pretemporada
instagramlinkedin

Fútbol / Tercera RFEF

El CD Villaralbo abre la pretemporada con su primer test en Ciudad Rodrigo

El encuentro arrancará a las siete de la tarde en los campos municipales Toñete

Entrenamiento del CD Villaralbo en Los Barreros. | L. . A.

Entrenamiento del CD Villaralbo en Los Barreros. | L. . A.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

Con dos semanas de entrenamiento a sus espaldas, los futbolistas del CD Villaralbo tienen hoy su primera oportunidad de probarse. El equipo de Pablo Cortés afronta su primer amistoso del verano, aunque lo hace lejos de Los Barreros. La plantilla azulona se desplaza hasta los campos municipales Toñete para medirse al Ciudad Rodrigo C.F., en un encuentro que dará el pistoletazo de salida al ciclo de amistosos previstos por la directiva y el staff técnico.

El balón comenzará a rodar a la siete de la tarde y será la primera oportunidad para poner en práctica, sobre el terreno de juego, todo el trabajo realizado en las primeras sesiones de entrenamiento, y también para que el cuerpo técnico valore la progresión de la plantilla, las nuevas incorporaciones y las diferentes alternativas de cara al inicio de la competición oficial.

Noticias relacionadas y más

Más allá del resultado, recordaron desde el propio club, el encuentro servirá como una primera toma de contacto con la competición después de las primeras semanas de trabajo, en una pretemporada diseñada para seguir adquiriendo ritmo, conjuntar al equipo y llegar en las mejores condiciones posibles al comienzo de la temporada.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres zamoranos coinciden en el mayor ejercicio de combate aéreo militar del mundo en Australia
  2. La AEMET pone el foco en Castilla y León: tormentas con granizo grande y rachas 'muy fuertes' este sábado
  3. Almacenes Victoria: la tienda que vistió a Zamora
  4. El fútbol zamorano despide a uno de sus grandes mitos
  5. Un técnico advierte del acabado 'cutre' del Museo de Semana Santa de Zamora por reutilizar la piedra
  6. Activismo apolítico por Sayago: La iniciativa que busca prevenir más incendios y paliar los daños que causó el de Fermoselle
  7. El Ayuntamiento de Zamora aumenta frecuencias y recorridos en todas los trayectos del autobús urbano para optimizar el servicio
  8. El incendio de la AP-6 avanza hacia Los Ángeles de San Rafael y se plantea un desalojo preventivo

España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad

España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad

Multas de 400 a 900 euros después de llenar el depósito de su coche con gasolina 95 después de que se haya vuelto a encarecer en España hasta casi los 2 euros: la Guardia civil ya extrema la vigilancia

Multas de 400 a 900 euros después de llenar el depósito de su coche con gasolina 95 después de que se haya vuelto a encarecer en España hasta casi los 2 euros: la Guardia civil ya extrema la vigilancia

Cano confirma, casi sin querer, la llegada de Mauro Costa al Zamora CF

Cano confirma, casi sin querer, la llegada de Mauro Costa al Zamora CF

Cuatro personas mueren tras estrellarse un helicóptero en área boscosa de Río de Janeiro

Cuatro personas mueren tras estrellarse un helicóptero en área boscosa de Río de Janeiro

Irán plantea sus condiciones para reabrir Ormuz: levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados y fin a la guerra contra Teherán y sus aliados

Irán plantea sus condiciones para reabrir Ormuz: levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados y fin a la guerra contra Teherán y sus aliados

Nagasaki pide abolir las armas nucleares en el 81 aniversario de la bomba atómica

Nagasaki pide abolir las armas nucleares en el 81 aniversario de la bomba atómica

Las aguas de Irlanda, el punto débil de Europa frente a la amenaza de Rusia

Las aguas de Irlanda, el punto débil de Europa frente a la amenaza de Rusia

Antes de darle plátano a tu perro, conviene saber por qué no siempre es bueno: “El grado de maduración marca la diferencia”

Antes de darle plátano a tu perro, conviene saber por qué no siempre es bueno: “El grado de maduración marca la diferencia”
Tracking Pixel Contents