El Zamora CF firma un nuevo empate en pretemporada

El Zamora CF jugó este sábado su tercer amistoso de pretemporada en el Municipal de Coria y de nuevo se quedó sin la victoria. El conjunto de Óscar Cano firmó un 1-1 que mantiene al equipo rojiblanco sin estrenarse en el casillero de triunfos después de tres partidos, este último que se uma a los disputado con el Vetusta y Sanse.

El duelo frente al CD Coria, recién ascendido a Primera RFEF, arrancó con un ritmo contenido. La primera parte fue equilibrada y de pocas ocasiones claras. Ambos equipos se estudiaron con orden, priorizando la posesión y las transiciones cortas, sin asumir demasiados riesgos. El Zamora buscó la profundidad por las bandas, pero las llegadas se diluyeron ante una defensa local bien plantada. El Coria, por su parte, generó algún peligro en balones parados, aunque sin inquietar en exceso a la meta visitante.

Segunda mitad

Tras el descanso el partido ganó en intensidad. El Zamora empezó a aparecer con más frecuencia en campo contrario y forzó errores en la zaga extremeña. En el minuto 68 llegó la jugada clave: el árbitro señaló penalti a favor de los rojiblancos. El portero local Javi Garrido adivinó la dirección y detuvo el disparo, pero el rechace cayó a los pies de Carlos Ramos, que había salido de refresco y que empujó el balón a la red para poner el 0-1.

Para entonces, Cano ya había abierto la puerta del banquillo para dar oportunidad a más jugadores. La ventaja no duró mucho. El Coria reaccionó con rapidez y buscó el empate con mayor decisión. En el 82, un gran centro de Alex Blanco desde la banda generó el peligro. El portero del Zamora rechazó el primer remate, pero Josu Gallastegi apareció en el segundo palo para recoger el rebote y fusilar a placer, dejando el definitivo 1-1. En los minutos finales el partido se abrió. El Zamora intentó recuperar la delantera con algunas aproximaciones, mientras el Coria buscaba el gol de la victoria en contragolpes. Ninguno de los dos logró romper el empate. Óscar Cano pudo probar diferentes combinaciones y dar minutos a jugadores que necesitan rodaje, entre ellos jóvenes como Palmero, Borrajo y Paolo, centrocampista, internacional sub-19 con Moldavia que llegó este verano para jugar en el Zamora B.

Buenas maneras

El equipo mostró momentos de buen tono físico y una mayor intensidad tras el descanso, aunque todavía le falta acierto y contundencia en ambas áreas. El Coria, por su parte, demostró la solidez que le llevó al ascenso y confirmó que será un rival exigente en la categoría. Con este resultado el Zamora CF sigue avanzando en la preparación. Acumula minutos, trabaja conceptos tácticos y rota efectivos de cara al inicio de la competición oficial. Solo queda esperar a la primera victoria.

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Al equipo zamorano le quedan todavía tres partidos amistosos por delante. El siguiente será, por fin, en el Ruta de la Plata. Visitará el Municipal rojiblanco la Cultural Leonesa.