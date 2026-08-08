Juanje, nuevo jugador del Zamora CF: "Si vamos paso a paso, llegaremos muy lejos"
El granadino destaca la influencia de su paisano Óscar Cano, entrenador del equipo, en su decisión de unirse al club
M. L. S.
El granadino Juan Jesús Rodríguez "Juanje" declaró ayer al ser presentado como nuevo jugador del Zamora CF que "prefiero que me defina la gente como jugador a hacerlo yo. En toco caso soy un centrocampista 6 u 8, que aporto mucho trabajo, soy ambicioso, no regateo esfuerzo, y creo que con humildad y trabajo se puede conseguir cualquier cosa. Vengo dispuesto a trabajar mucho este año, a ponernos objetivos altos. Tendremos que ir paso a paso, pero seguro que llegaremos lejos".
El centrocampista andaluz no niega que el hecho de que su paisano Óscar Cano, también granadino, estuviera en el banquillo fue una razón de peso para aceptar la oferta del Zamora CF: "Cuando me llamaron, yo ya conocía a Cano de Granada y me convenció rápido. Hablé con él y creo que es un entrenador ambicioso, que tiene las cosas muy claras y fue fácil la decisión". Además el salto desde el Unionistas de Salamanca a Zamora ha sido sencillo: "Son dos ciudades que están bastante cerca y ya conocía Zamora de haber venido a jugar el pasado añoy de haberla visitado. Es una ciudad que me gusta".
Juanje se formó en el Granada y tras pasar por Tercera dio el salto a Mancha Real, a Yecla con el que ascendió a Primera, y el año pasado recaló en Unionistas.
- Dámaso, el guardia civil que asesinó a su exmujer a tiros, pidió el traslado a Zamora para estar más cerca de sus hijos, pero llevaba siete años sin verlos
- La AEMET pone el foco en Castilla y León: tormentas con granizo grande y rachas 'muy fuertes' este sábado
- Zamora Decide convoca una concentración para que se mantenga abierta la residencia de los Tres Árboles
- Josué Bermejo, pregonero de las Ferias y Fiestas de San Agustín: 'Me encantaría ver a toda la ciudad acompañándome en el pregón
- ¿Quién era el Guardia Civil destinado en Zamora que ha matado a su exmujer en el puesto de Llanes (Asturias)?
- David Pulido, teniente coronel de la Comandancia de Zamora: 'Estamos destrozados, para mí es una despedida muy amarga
- La Junta asegura que no tiene responsabilidad sobre la limpieza del cortafuegos solicitada por Fermoselle
- Los bares de verano salvan el mes de los autónomos en Zamora