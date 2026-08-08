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Juanje, nuevo jugador del Zamora CF: "Si vamos paso a paso, llegaremos muy lejos"

El granadino destaca la influencia de su paisano Óscar Cano, entrenador del equipo, en su decisión de unirse al club

Juanje e Hidalgo fueron presentados ayer en Caja Rural

Juanje e Hidalgo fueron presentados ayer en Caja Rural / LOZ

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M. L. S.

Zamora

El granadino Juan Jesús Rodríguez "Juanje" declaró ayer al ser presentado como nuevo jugador del Zamora CF que "prefiero que me defina la gente como jugador a hacerlo yo. En toco caso soy un centrocampista 6 u 8, que aporto mucho trabajo, soy ambicioso, no regateo esfuerzo, y creo que con humildad y trabajo se puede conseguir cualquier cosa. Vengo dispuesto a trabajar mucho este año, a ponernos objetivos altos. Tendremos que ir paso a paso, pero seguro que llegaremos lejos".

El centrocampista andaluz no niega que el hecho de que su paisano Óscar Cano, también granadino, estuviera en el banquillo fue una razón de peso para aceptar la oferta del Zamora CF: "Cuando me llamaron, yo ya conocía a Cano de Granada y me convenció rápido. Hablé con él y creo que es un entrenador ambicioso, que tiene las cosas muy claras y fue fácil la decisión". Además el salto desde el Unionistas de Salamanca a Zamora ha sido sencillo: "Son dos ciudades que están bastante cerca y ya conocía Zamora de haber venido a jugar el pasado añoy de haberla visitado. Es una ciudad que me gusta".

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Juanje se formó en el Granada y tras pasar por Tercera dio el salto a Mancha Real, a Yecla con el que ascendió a Primera, y el año pasado recaló en Unionistas.

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