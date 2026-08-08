Fútbol
El fútbol zamorano despide a uno de sus grandes mitos
Luis Alonso Poncela "Cela", nacido como Joseíto en el barrio zamorano de Pantoja, se formó en la cantera del Real Madrid y llegó a Primera División con el Castellón
PACO CAÑAMERO
Con el adiós a Cela (Luis Alonso Poncela), el futbol español se tiñe de luto. Cela, nacido en el barrio zamorano de Pantoja, al igual que Joseíto, pronto destacó en los equipos locales y siendo aún juvenil, el propio Joseíto lo llevó al Madrid para jugar en el filial, entonces Plus Ultra y ser convocado varias veces para el primer equipo de Miguel Muñoz.
Desde la casa blanca, al no tener sitio, pronto recaló en el Salamanca para destacar durante varias campañas en la que era un gallito de Segunda División hasta el punto acariciar en alguna ocasión la máxima categoría. Ahí, con los Abilio, Maxi, Barrado, Amantegui, Pollo, Pedraza, Miguel… se hizo con un sitio importante, siendo una de las referencias de aquel viejo Calvario.
Ya a los 29 años, acabado el contrato con el Salamanca y cuando llegó a pensar en colgar las botas, le surge la oportunidad de fichar por otro conjunto de Segunda y hace las maletas para irse al Castellón. Allí, en la capital de La Plana, iba a vivir los años más importantes y destacados de su carrera deportiva.
Comparte vestuario con grandes jugadores, ejemplo del portero Corral, recién llegado del Madrid, a quien Miguel Ángel y García Remón cerraron las puertas; Clares, que después triunfaría en el Barcelona; el talentoso Planelles, que ha venido cedido por el Madrid y acabaría asentándose para ser leyenda del equipo; el jovencísimo Vicente del Bosque, también cedido por el Madrid y una serie de magníficos jugadores dentro de una plantel que alcanzó la gesta de jugar la final de una copa del Generalísimo, partido en el que Cela ejerció como capitán de los castellonenses.
Eran dirigidos por Lucien Muller y, fue tan importante, que aquella alineación la cantaban de memoria los aficionados. En ese combinado brilló Cela, quien fue tan feliz a la vera del Mediterráneo, hasta el punto de de alcanzar la meta de jugar en Primera División durante dos temporadas, logró que alcanzó cuando ya tenía 35 años, siendo titular indiscutible y llenando de futbol cada domingo al viejo Castalia.
Superados los 36 años dijo adiós y una larga carrera detrás para quedar la esencia de este excelente jugador zamorano que fue apadrinado por la leyenda de Joseito. Por Luis Alonso Poncela "Cela" quien siempre fue un caballero castellano y también escribió muchas de sus mejores páginas deportivas a la vera del Tormes.
Vaya nuestro adiós por este excelente futbolista zamorano, del barrio de Pantoja, quien después de Joseito fue el mejor jugador que dio esa provincia en su época. n
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