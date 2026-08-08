Demetrio Pinto, gran promesa del Bádminton Zamora, recibe la llamada de la Federación Española

El CD Bádminton Zamora está de enhorabuena. El club ha recibido una gran noticia durante estas semanas de pretemporada: la llamada de la selección española Sub-15 a Demetrio Pinto, una de sus máximas promesas que ha ido creciendo, progresando y acymulando éxitos durante los últimos años.

En concreto, el zamorano ha sido convocado para participar en el campeonato de Europa sub-15 que se celebrará en Sotra (Noruega) del 8 al 11 de octubre. Con esta buena nueva, el bádminton zamorano sigue batiendo récords, consiguiendo uno de los objetivos prioritarios de esta temporada, la presencia de Deme en la selección española representando a España en el europeo.

Un hecho histórico

Se trata de un hecho histórico para el club, que, en palabras de su entrenador, Aitor Llandres, "tiene mucho mérito, ya que estamos compitiendo frente a jugadores que forman parte de centros de tecnificación y alto rendimiento, minimizando las diferencias existentes a base de mucho trabajo por parte de varios profesionales".

Demetrio Pinto / Cedida

A este respecto recordó que, durante estas temporadas, se ha contado con la preparación física de Héctor Martínez (preparador físico del club de Asobal Villa de Aranda), el trabajo mental por parte de Sonia Merino (psicóloga deportiva) y la participación de Deme en concentraciones nacionales e internacionales, así como en entrenamientos con jugadores de categoría Oro de la liga nacional de clubes en la UVA (Valladolid). Es, por tanto, un gran objetivo cumplido para el bádminton zamorano, con un proyecto a largo plazo que comenzaba con un pequeño Deme hace ya 8 años.