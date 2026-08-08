El Coria, nueva prueba para un Zamora CF en progresión

El Zamora CF continúa su trabajo de pretemporada y hoy dará un paso más enfrentándose a un rival de su misma categoría, un CD Coria, que ha conformado una plantilla muy competitiva y que pondrá a prueba a partir de las 20.00 horas la progresión que el equipo de Óscar Cano está experimentando cuando ya quedan solo tres semanas para comenzar la Liga en el Grupo 1. Por el momento, el entrenador del Zamora no ha hecho más que probaturas pero es de esperar que poco a poco se vayan consolidando sus alineaciones en busca de ese equipo con el que afrontará una nueva temporada en Primera RFEF.

El club rojiblanco espera que sean numerosos los aficionados que viajen a Coria para presenciar el encuentro a lo que ayudará además los precios populares de 10 euros que se han establecido para los no socios que podrán adquirir su entrada en el Estadio Municipal La Isla antes de comenzar el amistoso.

El director deportivo del Zamora CF, David Vizcaíno, reconoció ayer que todavía no se han podido cerrar los fichajes del delantero y el media punta que pretende el Club y se lamentó de lo difícil que se está planteando este año el mercado: "Estamos casi igual que hace una semana porque hay un bloqueo importante. Doy gracias a Dios de que nos queden solo dos jugadores por fichar", al tiempo que se sorprendió de que "el ochenta por ciento de las llamadas que recibo son representantes de jugadores extranjeros porque a los representantes españoles ya les queda tan poco producto que ya son minoría los que me llaman. Hay un jugador que el año pasado en esta categoría hizo cinco o seis goles y hay doce equipos detrás de él. La cosa está bastante espesa".

El director deportivo reconoce que sigue esperando la contestación de un delantero y buscando un 8-10 "pero el mercado ahora mismo no te da nada y lo que te da está a unos precios astronómicos. Aunque vayas con dinero y en eso nosotros vamos con los mejores, pero ya no es que vayas con dinero, es que tienes que vender el Ruta de la Plata". El técnico andaluz transmitió que hay algún delantero que "pide lo que no estarían dispuestos a pagar por él muchos clubes de Segunda A. El problema además es que se han abierto otras vías como puede ser la Segunda División de Portugal que están pagando mejor que en Primera RFEF, a Polonia hace ha dos o tres años que salen muchos jugadores y además están los mercados exóticos: India, Tailandia,... que se están llevando nuestros jugadores. Y lo que queda es lo que queda. Tendremos que cambiar la mentalidad y mirar fuera de España. Además somos campeones del mundo y el producto español se ha revalorizado".

Vizcaíno no quiere dar nombres de jugadores seguidos por el Zamora, aunque sí transmitió que hay uno que podría llegar cedido por un equipo de Primera División, "lo vemos cerca, pero también hemos visto cerca a Pedro Benito, y al final se decidió por la Cultural. No quiero dar nombres porque, no vaya a ser que haya 20 equipos esperando por un jugador y pasen a ser treinta. Vamos a esperar y valorar también otros mercados".

Por otra parte, la Federación Española ha establecido que el primer partido del Zamora CF en casa de esta temporada será el domingo día 6 de septiembre a las 20.30 horas.

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Por otra parte, a ultima hora del viernes, el Zamora CF ha anunciado el fallecimiento de Pedro Incierte Álvarez, padre de Pedro Incierte, consejero del Club. "Todo el club quiere trasladar su más sentido pésame a Pedro, a su familia y a sus seres queridos en estos momentos de enorme dolor", señala una nota vertida en las redes sociales del Zamora.