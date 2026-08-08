Balonmano
El Balonmano Zamora arranca la pretemporada con Felipe Barrientos y cinco fichajes para la División de Honor Plata
Felipe Barrientos toma las riendas del equipo pistacho que comenzó este viernes los entrenamientos con cinco caras nuevas en su plantilla
El BM Zamora recién ascendido a División de Honor Plata se puso ayer en marcha con el chileno Felipe Barrientos al frente del banquillo pistacho, en sustitución del orensano Félix Mojón que llevó al equipo al ascenso hace tan sólo unas semanas. Barrientos dirige ya una plantilla basada en la de la pasada campaña, a la que se le han añadido cinco fichajes con el objetivo de no pasar apuros para conseguir la permanencia.
El primer entrenamiento de la pretemporada se celebró este viernes en la Ciudad Deportiva de Zamora y comenzó con una charla a cargo del entrenador para pasar a continuación al pabellón Manuel Camba donde el presidente del Club, Iñaki Gómez, dirigió unas palabras a los jugadores.
Felipe Barrientos se mostró visiblemente contento con esta primera toma de contacto con sus jugadores en bloque tras pronunciar una charla en la que diseñó la forma de trabajo que va a imprimir en el equipo pistacho y como se desarrollará esta pretemporada en la que el BMZ disputará seis partidos amistosos para adquirir un buen nivel de rodaje de cara a la nueva temporada.
Barrientos se encuentra satisfecho con un "roster" en el que cuenta con 20 jugadores disponibles y otros dos en proceso de recuperación de sus lesiones: "Estoy contento con el equipo, la gente que ha llegado, aporta, se ha mantenido el bloque de la pasada campaña y yo estoy muy ilusionado".
El técnico chileno asegura que "en lo personal, este es un desafío lindo para mi, ya pasó por este club como jugador, y ahora estoy como entrenador. Para mi es muy bonito poder estar aquí en Zamora, en un lugar de privilegio como es la Divisiónde Honor Plata". n
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