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Alex Hidalgo, centrocampista del Zamora CF: "Vengo con ganas y con mucha hambre"

"El año pasado este equipo se quedó a un pasito de subir a Segunda y eso me atrae mucho"

Alxex Hidalgo.

Alxex Hidalgo. / ZCF

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M. L. s.

Zamora

Alex Hidalgo, jugador del Zamora CF, señaló en el acto de presentación que se celebró en Caja Rural que se considera un jugador "bastante ágil, con calidad, soy bastante rápido en los metros cortos y vengo con muchas ganas y con mucha hambre". El centrocampista donostiarra reconoce que tras las dos veces que se enfrentó con el Arenas del Getxo vi que el Zamora "era un equipazo y cuando me llamaron en verano, la verdad es que no tuve duda. El año pasado este equipo se quedó a un pasito de subir a Segunda y eso me atrae mucho. Además el equipo que se está formando está formado por jugadores que todos son muy buenos y llego con muchas ganas". Hidalgo se formó en la cantera del Eibar, desde donde dio el salto al Numancia B y en su segunda campaña en Soria ya alternaba con el primer equipo. Regresó al Eibar para jugar los dos últimos años de sub 23, alcanzando el ascenso a Segunda RFEF y ya dio el salto al Arenas de Getxo, donde consiguió el ascenso a Primera RFEF y el año pasado lograron una meritoria permanencia.

Ser valientes

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El jugador vasco reconoce que desde que ha llegado a Zamora "me he encontrado bastante a gusto. Tanto el cuerpo técnico como mis compañeros son muy cercanos, están pendientes de todo y en eso, tengo que darles un diez. En cuanto al entrenador, nos pide que seamos valientes, sobre todo con el balón, quiere un equipo con identidad, y en eso estamos trabajando". n

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