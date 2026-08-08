Ainnare García, oro en el Descenso del Sella

El idilio de Ainnare García con el podio no tiene fin. La joven palista zamorana, integrante del San Gregorio Ciudad de Zamora, se colgó este sábado una medalla muy especial, y es que ganar el Descenso del Sella es diferente. La deportista se impuso en la categoría Cadete K-1 al ser la primera en Llovio, donde estaba situada la meta para rangos de edad específicos. Ainnare no solo ganó, sino que impuso su ley con verdadera autoridad tras lograr una ventaja de hasta cinco minutos respecto a sus principales perseguidoras. También en Cadete, su compañero de club, Marcos Diego, fue 21º en meta.

La expedición zamorana fue más amplia, aunque sí hubo quien evitó la competición como tal y prefirió vivir el Sella de otra manera más lúdica. Entre otros resultados destacaron los Júnior K1 donde Iker Coca fue décimo quinto, seguido de Álvaro Báez, del Amigos del Remo, mientras que, en sénior, Luis Álvarez fue el 30º en meta.

Categoría reina

En cuanto a los vencedores en K-2, prueba reina, los asturianos Walter Bouzán y Alberto Llera revalidaron el título con un tiempo de 1 hora 8 minutos 26 segundos, tras un intenso sprint final en un grupo de seis embarcaciones, en la 88 edición de una prueba que ha reunido a más de 1.200 palistas de 22 países.

La pareja riosellana, que ya se había impuesto en la contrarreloj del viernes y había partido en primera posición, formó parte de un grupo de cabeza en la mayor parte del recorrido que ha mantenido un ritmo constante en los primeros compases de la carrera, a pesar de que los palistas ganadores de la principal categoría mostraron dificultades en la salida y sus primeros metros, aunque lograron recomponerse pronto.

El pelotón se fragmentó paulatinamente y ya con claridad a la altura de Triongu y El Rabión del Diablo, con llegada a La Requexada con el grupo principal reducido a cuatro embarcaciones.

Ya en los tramos más caudalosos de Fríes y Cuevas se sucedieron varios cambios de ritmo en la cabeza de carrera, aunque ninguno terminaba de tirar con claridad, lo que permitió que las parejas de los húngaros Boros y Erdelyi, que finalizaron terceros, y los argentinos Martínez y Balboa, quintos tras el paso por meta, lograran recortar las distancias y se unieran a la lucha por la victoria.

En las últimas curvas a la entrada de Ribadesella, el grupo de seis embarcaciones quedó definido para la llegada a meta. Bouzán y Llera, que remaban en segunda posición por el exterior, lanzaron un contundente cambio de ritmo para imponerse con claridad en el sprint final a Llorens y Jorgensen, segundos con un tiempo de 01:08:27, mientras que los húngaros Boros y Erdelyi fueron finalmente terceros con 01:08:28.

Ribadesella, llegada descenso internacional del sella 88 / Irma Collín / LNE

En K-1 masculino, la victoria fue para Alberto Plaza (01:14:08), por delante de Joaquín Iglesias (01:14:42) y Federico Vega (01:14:47). En K2 femenino, el triunfo correspondió a Osaba y Tuset (01:22:13), seguidas de Martínez y Reus (01:23:19) y de las húngaras Csepe y Sinko (01:24:08). En K1 femenino, Zsofia Czellai se ha impuesto con un tiempo de 01:26:05, por delante de Irati Osa (01:26:16) y de Andrea Rodríguez (01:28:40). Como es tradicional, miles de personas siguieron la prueba desde la salida en Arriondas hasta la llegada en Ribadesella en un recorrido de veinte kilómetros por el cauce del río Sella, un evento que contó con el pregón del excapitán del Real Oviedo Santi Cazorla y en el que la palista Sara Ouzande fue la primera mujer en accionar el cepo de salida.