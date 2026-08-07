El Zamora CF buscará mañana en Coria su primera victoria

El Zamora CF continuará mañana el proceso de construcción de su nuevo equipo jugando su tercer partido amistoso contra el Coria recién ascendido a Primera RFEF, un encuentro que se celebrará a las 20.00 horas en la localidad extremeña. Tras los empates contra Vetusta (1-1) y Sanse (0-0) el equipo de Óscar Cano quiere profundizar en la solidez defensiva que ha mostrado hasta el momento pero también comenzar a mostrarse como un equipo con capacidad goleadora. Pero no será sencillo ganar el primer partido de la pretemporada frente a un rival que jugará también en el Grupo 1 y que está más rodado porque ha jugado ya cuatro amistosos, de los cuales ha ganado tres y tan sólo ha perdido frente al Real Valladolid.

El CD Coria ha renovado a su equipo técnico de cara a la nueva temporada, empezando por su entrenador Rai Rosa, y por su director deportivo Alfonso Gutiérrez, de solo 22 años, que ha confeccionado la plantilla que ha logrado dos ascensos en tres temporadas.

El primer paso en la confección de la nueva plantilla fueron las bajas de los jugadores Gonzalo Llerena, Dawda, Adri Pérez, Mercadal, Loskos, Mba, Eric Iglesias, Juanjo Chavalés, Marcos Bautista y José Antonio, mientras Tomy, Antonio Hernández y Hugo López regresaron a sus clubes de origen tras haber finalizado el período de cesión.

Han renovado Javi Tapia, Iñaki León, Alex Toper, Sergio López, Benji Núñez, José Currás, Álvaro Domínguez, el portero Aarón Alonso y Jacobo Guzmán.

Y las principales incorporaciones han sido las de Iván Ramos que regresa al club cacereño, el mediocentro Edu Llorente (Fuenlabrada), el lateral derecho Alex Blanco (Sanse), el extremo Antonio Arcos (Recreativo), el lateral Marco Leitón y el portero javi Garrido cedidos por el Leganés, Josu Gallastegi (Europa), Pau Palacín y Alberto Moreno (Alavés B).

Además los juveniles Dani Jiménez, Narciso Hernández, Diego Pérez, Adrián Duque, Cayetano Hernández y Martins Ohenhen realizan la pretemporada con el primer equipo.

El primer amistoso enfrentó al Coria con el Córdoba B y se saldó con goles de Iván Ramos, Antonio Arcos e Iñaki León para un resultado final de 3-1. La única derrota hasta el momento ha llegado a manos del Real Valladolid que le endosó a los extremeños un 4-1 con gol de Miguel. Una nueva victoria llegó contra el Real Ávila con 1-0 marcado por Benji, y de nuevo se impuso el Coria también contra el Badajoz, recién llegado a Segunda RFEF, por 0-2 con goles de Arcos, Benji y Edu Llorente.

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Desde el comienzo de la pretemporada se han incorporado Gallastegui, Palacín y Alberto Moreno, por lo que han disfrutado de menos minutos, aunque este último ha sido titular en los tres partidos que ha jugado. Otros hombres importantes para el entrenador hasta el momento son el central Álvaro Domínguez, el lateral José Currás, Sergio Gómez y Alex Tópez, todos ellos han sido titulares en tres de los cuatro amistosos. n