BALONCESTO / Primera FEB
Ourense y Alimerka Oviedo se enfrentarán en Benavente
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El tradicional trofeo de baloncesto que organiza el CB Benavente todos los veranos estará protagonizado el próximo sábado 29 de agosto por dos buenos equipos de Primera FEB, Ourense Baloncesto y Alimerka Oviedo, dos conjuntos que volverá a ser rivales esta temporada del CB Zamora en la división de plata del baloncesto nacional. El encuentro se jugará en el Pabellón de La Rosaleda el sábado 29 de agosto a las 12.30 horas y la entrada será gratuita para todos los aficionados .
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