Ourense y Alimerka Oviedo se enfrentarán en Benavente

El tradicional trofeo de baloncesto que organiza el CB Benavente todos los veranos estará protagonizado el próximo sábado 29 de agosto por dos buenos equipos de Primera FEB, Ourense Baloncesto y Alimerka Oviedo, dos conjuntos que volverá a ser rivales esta temporada del CB Zamora en la división de plata del baloncesto nacional. El encuentro se jugará en el Pabellón de La Rosaleda el sábado 29 de agosto a las 12.30 horas y la entrada será gratuita para todos los aficionados .