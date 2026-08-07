El BM Zamora inicia una nueva campaña de socios

El presidente del club Balonmano Zamora, iñaki Gómez, explicó ayer en rueda de prensa que el proyecto del Club "es singular, un proyecto deportivo que es comunidad y que es diferente a los demás y así queremos que siga siendo" y aludiendo a la fotografía de la celebración del último ascenso hace solo unas semanas, Iñaki Gómez resaltó que "fue una celebración que pudimos vivir con toda la sociedad, con toda la ciudad. Parece que fue ayer, pero en el deporte todo es efímero, pasa muy rápido, pero sí guardamos unos recuerdos inolvidables de ese día, de aquel tractor y aquel remolque que nos paseó por las rúas empedradas, en un día maravilloso". El presidente del BMZ insistió en que la imagen de aquella celebración "simboliza lo que somos y lo que queremos ser, la imágen del Club que queremos transmitir, un club familiar, un club cercano, un club de Zamora con gente y jugadores de Zamora, con técnicos de Zamora, con chicos y chicas de Zamora. Así nos sentimos y así queremos que siga siendo, da igual la categoría en la que estemos. No sabemos a dónde vamos a llegar pero lo que sí tenemos claro es que no vamos a cambiar nuestra forma de proceder, en lo deportivo y en lo social".

Fruto de este planteamiento, nace una nueva campaña de captación de socios que lleva el lema de "Fuerza en equipo", con un cartel en el que aparecen varias caras de jugadores, que "también reflejan lo que queremos ser: gente de Zamora pero también queremos gente que viene y que se siente de Zamora, como Gigi o Medina que aparecen en el cartel que llevan ya varios años con nosotros. Y eso es fruto de muchas cosas. Normalmente los jugadores vienen, se hacen un nombre y se quieren marchar. Pero nosotros queremos que pase todo eso, pero que se quieran quedar. Estamos en Plata de nuevo porque se ha juntado todo eso, que ha habido muchos jugadores que han venido, que han recibido ofertas mejores que la de Zamora, pero se sentían como en casa y han apostado por este club aún perdiendo dinero, porque quieren disfrutar de este año en Plata junto con sus amigos de aquí".

Iñaki Gómez agradeció a los medios de comunicación "la repercusión que nos disteis en la temporada pasada. Sin vosotros, lo que hacemos se quedaría en un segundo plano pero vosotros lo lanzáis a la primera línea", al tiempo que reconoció el apoyo de las instituciones y a Caja Rural al club pistacho. Iñaki Gómez también agradeció su colaboración a la agencia "Más de seis o siete" que respalda al club por décimo cuarto año consecutivo en catorce campañas de socios "y me encanta verlas seguidas porque reflejan lo que somos, Óscar nos entiende perfectamente y en cada una de las campañas ha reflejado el momento que vive el Club y en la de este año, una vez más, "acierta de pleno. Porque lo que sentimos hoy es que hemos vuelto a 2012-13. Y si hemos superado el reto de ascender en un ambiente tan hostil como el de O Rosal fue porque hay un equipo dispuesto a volver a lograrlo. No somos conscientes de la dificultad de aquel reto y solo se consigue cuando hay un grupo humano fuerte y sólido detrás".

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"En aquel 2012-13, cuando ascendimos por primera vez a Plata estábamos en una situación parecida porque entonces había un equipo con otros jugadores pero el sentimiento es muy similar: gente que se ha pasado el verano entrenando en sus casas para llegar con más fuerza a Plata, gente que se quiere quedar para vivir la aventura con sus amigos, con un equipo de zamoranos y gente de fuera que se ha querido quedar y alguna cara nueva también. Lo vamos a intentar desde el minuto cero. Máxima ilusió y máxima confianza, luego la pista nos colocará donde nos merecemos", concluyó Iñaki Gómez. n