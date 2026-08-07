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Los abonos del Balonmano Zamora mantienen los precios populares

Los carnets individuales costarán 85 euros en Tribuna y 70 en Preferencia

Participantes en el acto de presentación de la campaña.

Participantes en el acto de presentación de la campaña. / José Luis Fernández

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M. L. S.

Zamora

El vicepresidente del Club, Arcel Andrés Nieto, destacó de la nueva campaña de socios que los precios subirán con el cambio de categoría pero "fieles a nuestros principios, las tarifas siguen siendo muy económicas. Pretendemos que nuestros aficionados y aquellos que nos siguen solo por los medios se acerquen al pabellón y el precio de su carnet no sea algo que les eche para atrás para presenciar los partidos en el Ángel Nieto". Se mantienen las categorías de la pasada campaña "porque han funcionado estos últimos años y la asistencia ha sido importante". Habrá carnets individuales de Tribuna y Preferencia (85 y 70 euros), para los jóvenes de 6 a 21 años el abono de Tribuna Joven valdrá 30 euros y el de Preferencia, 25. Los niños y niñas menores de 6 años entrarán gratis. Se mantiene el carnet familiar en el que se incluyen los dos adultos y sus hijos (140 y 125 euros), para los socios protectores se mantienen los 125 euros y se les entregarán la camiseta gratis y la entrada gratuita al primer partido de Copa del Rey.

Carnet de Club

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El carnet Club es para los jugadores de cantera y de base, incluidos los jugadores escolares. Los carnets se pueden adquirir ya en la nueva web del Club o en la sede del Club (calle Campo de Marte" en horario de mañana y tarde. Los partidos amistosos también están incluidos en los abonos. n

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