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Doma Clásica

La zamorana Alba Abollo acude al Campeonato del Mundo de Doma Clásica

La amazona zamorana competirá en la categoría de 7 años con Koko de Paraíso

Alba Abollo, a lomos de Koko de Paraíso. | CEDIDA

Alba Abollo, a lomos de Koko de Paraíso. | CEDIDA

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S. G.

Zamora

La localidad de Verden, en Alemania, acoge hasta el 9 de agosto el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes de Doma Clásica, competición que reunirá a criadores y jinetes de los cinco continentes y donde habrá representación de la provincia gracias a la zamorana Alba Abollo Fontela. La amazona competirá en la categoría de 7 años con Koko de Paraíso, PRE (Pura Raza Español) de la yeguada Paraíso, de Toledo.

La presencia de Castilla y León también se verá en la figura del vallisoletano Víctor López Pérez, que estará presente en la doble condición de criador y jinete con el CDE (Caballo de Deporte Español) Quatersand JR del Pinar (5 años). Y, como criador, con Quater Sand del Pinar (6 años), criado por él, pero en este caso montado por su propietario el jinete catalán Magín Mateu López. Ambos ejemplares de CDE, nacidos en la Yeguada Vega del Pinar (Valladolid), son hijos de Quaterhit y Sandra JGF, por Sandro Marq.

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Un proceso complicado

Participar en el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes supone un proceso complejo. Para cada una de las categorías (5, 6 y 7 Años), España tiene adjudicadas un número de plazas, para Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE), la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Deporte Español (ANCADES) y la Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo Árabes (AECCAa), inscritas en la Federación Mundial de Cría de Caballos Deportivos (WBFSH). Estas asociaciones han elaborado y presentado a la Real Federación Hípica Española, la relación de ejemplares candidatos a formar parte del equipo español que competirá en dicho campeonato a partir de la consideración de sus mejores notas obtenidas, en una serie de CDI-YH, Master Nacional de CJ y una de las Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes desde 1 de enero de 2026, hasta 28 de junio de 2026.

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