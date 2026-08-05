El Zamora empata sin goles en su visita al Sanse

Dos jugadas del partido de ayer.

El Zamora CF continúa su proceso de conjunción en esta pretemporada y este martes saldó su segundo amistoso con un empate sin goles ante el Sanse madrileño que no se lo puso fácil e incluso dispuso de un penalti para adelantarse en el marcador en la primera parte, pero el portero Fran Árbol detuvo el lanzamiento y el posterior remate tras el rechace.

Óscar Cano ya presentó, al contrario que en el partido de Benavente, un equipo inicial que podría calificarse como titular con Árbol en la portería; Moreno, Verges, Luismi y Dufur en la defensa; Isaiah Navarro y Carlos Ramos en los pivotes; Sancho, Fabi y Damar como medias puntas; y Carbonell en el puesto de delantero centro.

En la segunda parte a partir del minuto 60 también jugaron Gorjón, Juanje, Palmero, Iago Indias, Izán, Hidalgo, Eric Gómez, Moha Sy, Álvaro Alonso, Pablo y Hugo.

Noticias relacionadas

Con este nuevo empate, el entrenador del Zamora sigue tomando nota de cuáles van a ser sus preferencias de cara al inicio de la Liga que cada vez está más cerca. El tercer partido amistoso se jugará este sábado en la localidad cacereña de Coria, contra un rival recién ascendido a Primera RFEF, que permitirá seguir calibrando las posibilidades reales de este nuevo Zamora. n