Tomás Hennigs se incorpora al Balonmano Zamora para reforzar la estructura deportiva del club

El Balonmano Zamora continúa fortaleciendo su proyecto deportivo con la incorporación de Tomás Hennigs, que pasará a formar parte de la estructura de la entidad durante la temporada 2026/2027.

El técnico chileno desempeñará un papel clave dentro del organigrama del club, integrándose en el staff del primer equipo, asumiendo la dirección del equipo filial y reforzando, además, el trabajo de formación y desarrollo de la cantera, uno de los pilares fundamentales del proyecto del Balonmano Zamora.

La llegada de Hennigs supone, en palabras del BMZ, un importante impulso para la estructura deportiva del club gracias a una trayectoria marcada por el trabajo en el balonmano de formación y de alto rendimiento. La pasada temporada formó parte del Balonmano Coslada, dirigiendo el primer equipo femenino y logrando un brillante tercer puesto en la liga madrileña y la clasificación para la fase de ascenso. Además, desarrolló labores de formación con las categorías base de la entidad.

Anteriormente, desarrolló buena parte de su carrera en Chile, donde consiguió proclamarse cuatro veces campeón nacional femenino, además de participar en competiciones internacionales y desempeñar un importante papel en procesos de tecnificación y formación de jugadores y jugadoras a nivel nacional.

En el apartado formativo, Tomás Hennigs cuenta con la titulación de Entrenador Nivel III por la Confederación Argentina de Handball y posee el título de Entrenador Nacional expedido por la Real Federación Española de Balonmano, la máxima acreditación nacional.

Primeras impresiones

El nuevo integrante del Balonmano Caja Rural de Zamora afronta esta nueva etapa con ilusión y ambición, “llego con muchísimas ganas de formar parte de un club con tanta historia y con un proyecto que apuesta claramente por el crecimiento. Me ilusiona poder aportar mi experiencia tanto al primer equipo como al filial y a la cantera. Creo firmemente en el trabajo de base y en la importancia de construir una identidad común en todas las categorías. Estoy convencido de que juntos podremos seguir haciendo crecer al Balonmano Zamora".

Desde la directiva del Balonmano Zamora consideran esta incorporación un paso importante para seguir consolidando el modelo deportivo de la entidad, “la llegada de Tomás supone un salto de calidad para nuestra estructura. Queremos seguir construyendo un club sólido, en el que exista una línea de trabajo común desde la base hasta el primer equipo."

Con esta incorporación, el Balonmano Zamora continúa reforzando un proyecto que mira más allá del primer equipo y que apuesta por el crecimiento de toda su estructura deportiva, convencido de que el futuro del club pasa por seguir invirtiendo en la formación, el talento y el desarrollo de sus jugadores y entrenadores.