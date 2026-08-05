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Así fue la parada del penalti (y posterior rechace) de Fran Árbol en el Sanse - Zamora CF

Así fue la parada del penalti (y posterior rechace) de Fran Árbol en el Sanse - Zamora CF

Así fue la parada de Fran Árbol / P. F. / A. M.

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Así fue la parada del penalti (y posterior rechace) de Fran Árbol en el Sanse - Zamora CF

P. F. / A. M.

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El segundo amistoso del Zamora CF en Matapiñonera dejó buenos detalles del equipo rojiblanco. Además, Fran Árbol pudo lucirse bajo los palos al detener una pena máxima y su posterior rechace. Óscar Cano lo va a tener difícil porque Iker Piedra también tuvo un gran papel en Benavente ante el Vetusta.

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