Pablo Baz gana el Minisella en Infantil B

tEl club Ciudad de Zamora Sangregorio consiguió unos magníficos resultados en la vigésimo primera edición del Minisella en el que compitieron unos 500 palistas de las categorás promesas. La prueba se disputa sobre la distancia de 5 kilómetros que separan las localidades de Llovio y Ribadesella.

El mejor resultado para el club zamorano llegó en Infantil B con el primer puesto de Pablo Baz, y en la misma categoría femenina Ariadna Santarén terminó tercera. En esta misma categoría, David Prieto ocupó la cuarta plaza e Irene Galván fue quinta. También terminó en la quinta posición Yaiza Faúndez en Infantil A.

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Walter Bouzán y Alberto Llera, "Bertín" vencedores de la pasada edición del Descenso Internacional del Sella fueron homenajeados en la jornada inicial de la prueba asturiana con el descubrimiento de una placa en su honor. A continuación se procedió al izado de las banderas de las comunidades autónomas participantes. El alcalde de Ribadesella, Paulo García, ejerció de anfitrión de una ceremonia que contó también con la presencia del presidente de la Federación Española de Piragüismo, Javier Hernanz, y el presidente del Comité Organizador del Descenso (CODIS), Juan Manuel Feliz. El Mini Sella, con 400 jóvenes practicantes, completó el tono festivo de la jornada. Para los favoritos en las categorías superiores, este jueves es día grande con la contrarreloj que marcará los puestos de salida.