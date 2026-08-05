Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, tras el empate en Matapiñonera: "Estoy satisfecho con lo que veo"

Segundo test de pretemporada, segundo empate del Zamora CF, y a seguir avanzando. Óscar Cano hacía su valoración de lo sucedido en Matapiñonera ante el Sanse (0-0) y ponía en valor la importancia de que “no haya habido problemas físicos” y añadía al respecto que “en estos momentos cualquier problema físico supone una interrupción en la puesta en forma de los jugadores”.

En cuanto al encuentro, el entrenador del Zamora CF destacaba la seguridad mostrada en defensa por los suyos y el hecho de no haber concedido apenas ocasiones de peligro al contrario, haciendo hincapié en el “rigor” mostrado por los centrales y después con Aleix Gorjón e Indias. En cuanto al ataque, el granadino sí confesó que “hay que ir afinando cosas, aunque hemos tenido varias ocasiones muy claras. La primera, prácticamente al empezar el partido con una pelota que se le queda ahí a Carbonell, que decide tirar cuando el portero estaba adelantado y podía haberlo batido con una vaselina; la de Abde en la segunda parte, un penalti escandaloso al final del partido a Izan… Me quedo también con eso, con que el equipo ha sabido estar, ha sabido competir. No es fácil después de tanto kilómetro y tampoco es sencillo después de tantos entrenamientos. La acumulación de trabajo es importante y estoy satisfecho con lo que veo”, apuntó todavía a pie de campo.

Preguntado también por el nivel físico en el que se encuentran los futbolistas, explicó que, como es lógico, no todos están en el mismo punto y “los jugadores más jóvenes están mejor que los mayores” pero “de lo que se trata es de jugar bien al fútbol”. “Cada uno necesita encontrar ese momento de forma, de plenitud, de satisfacción para jugar al fútbol”, añadió el míster. “Vamos bien y tenemos dos preparadores físicos lo que es un lujo para un equipo de Primera RFEF y no tengo ni media duda de que, dentro de tres semanas y pico, cuando vaya a empezar la temporada, vamos a estar seguros en la mejor de las formas”.

Adaptación de los jugadores

Por último, cuestionado por la adaptación de los nuevos efectivos rojiblanco, recordó que hay una columna vertebral hecha con hombres como Diego, Luismi, Carlos Ramos, Sancho, Losada… que “han acogido muy bien a los nuevos”. Además, insistió en que la figura del entrenador tiene que estar para que “ellos den lo mejor de sí y para ir encontrando esas complementariedades dentro de esos jugadores para tratar de jugar de la mejor manera posible”. “Yo creo que nos ha faltado en ese último tercio, quizás, generar algo más porque es la realidad, pero me quedo también con que veo en muy buen estado de forma a gente como Fabi, a gente como Abde, los desmarques permanentes de Carbonell… es verdad que el equipo se resiente sin la presencia de Mario Losada, que ahora mismo tiene que estar de baja un par de semanas por sus problemas en el rotuliano que arrastra ya del año pasado y sobre todo que quedan todavía un par de jugadores por venir que van a darnos el nivel que esperamos en esta temporada tan exigente que tenemos por delante”, concluyó.