José María Ortega, poderío en el centro del campo del CD Villaralbo

El CD Villaralbo no para en su actividad, dentro y fuera del campo, y este miércoles anunciaba la incorporación de José María Ortega Parejo "José Mari", centrocampista sevillano de 21 años que llega para reforzar la medular del primer equipo. José Mari, tal y como expusieron desde el club azulón, es "un futbolista polivalente, intenso y agresivo en la presión, con una gran capacidad para abarcar campo en ambas áreas". Destaca por su juego aéreo, su despliegue físico y su capacidad para aportar equilibrio tanto en tareas defensivas como ofensivas, convirtiéndose en un jugador de ida y vuelta.

Trayectoria

Formado en la cantera del Real Betis Balompié, disputó más de 80 encuentros en División de Honor Juvenil, un rendimiento que le permitió vestir la camiseta de la Selección Española Sub-16.

En categoría sénior inició su trayectoria en el UCAM Murcia B, mientras que la pasada temporada defendió los colores del Villafranca, donde fue una de las piezas más importantes del equipo en Tercera Federación. A pesar de su juventud, acumula ya más de 50 partidos en Tercera RFEF, una experiencia que avala su crecimiento y proyección. Desde el Villaralbo dieron la bienvenida a su nuevo efectivo y le desearon el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, convencidos de que su carácter competitivo, juventud y calidad serán un importante refuerzo para afrontar los retos de la nueva temporada.