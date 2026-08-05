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Baloncesto / Liga Challenge

Joana Navarro, juventud, físico y rebote para el nuevo Recoletas Zamora

Se trata de una alero de 1,82 metros de altura que llega tras completar una buena campaña en Liga Femenina 2

Joana Navarro

Joana Navarro / Cedida

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P. F.

El Recoletas Zamora continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026-27 y lo hace con la incorporación de Joana Navarro Castellà, alero de 1,82 metros de altura que llega al conjunto naranja después de completar una destacada campaña con el Talenom Boet Mataró en Liga Femenina 2.

Nacida enant Adrià de Besòs en 2003, Joana se formó en el baloncesto catalán y pasó por la cantera del Femení Sant Adriá y del Joventut de Badalona antes de continuar su crecimiento hasta alcanzar el baloncesto sénior. Durante las temporadas 2022/23, 2023/24 y 2024/25 defendió la camiseta del Bàsquet Draft Gramenet, donde fue ganando protagonismo y mostrando especialmente una capacidad reboteadora poco habitual para una jugadora exterior.

Su evolución le permitió dar el salto a Liga Femenina 2 la pasada temporada con el Talenom Boet Mataró, respondiendo con una campaña de gran nivel. En los 26 partidos de la fase regular promedió 8,9 puntos, 9,6 rebotes, 2,3 asistencias y 12,7 créditos de valoración, convirtiéndose en la máxima reboteadora y jugadora más valorada de su equipo.

Joana Navarro, en un partido.

Joana Navarro, en un partido. / Cedida

Con 1,82 metros, Joana es, en declaraciones del CD Zamarat, una exterior con físico, energía y polivalencia, capaz de ayudar al equipo en numerosas facetas y con un importante margen de crecimiento. Su intensidad, capacidad para defender diferentes posiciones y, sobre todo, su extraordinaria aportación en el rebote son algunas de las cualidades que han llevado al Recoletas Zamora a apostar por ella para dar el salto a Liga Femenina Challenge.

Para el entrenador naranja, Raúl Pérez, su llegada incorpora un perfil muy interesante al equipo: «Joana es una jugadora joven, con muchísimo margen de crecimiento y unas condiciones físicas muy buenas. Para ser una jugadora exterior tiene una capacidad reboteadora extraordinaria y es algo que nos puede aportar muchísimo. Tiene tamaño, energía e intensidad, puede ayudarnos en diferentes posiciones y viene de hacer una temporada muy buena en Liga Femenina 2. Creemos que está preparada para dar este paso y que en Zamora puede seguir creciendo y sorprender a mucha gente».

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Con este fichaje, el Recoletas Zamora suma juventud, físico, rebote y ambición a un proyecto que continúa tomando forma de cara a una exigente temporada 2026/27.

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