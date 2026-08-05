Baloncesto | Primera FEB
Álvaro Martínez cambia el CB Zamora por el Palencia Baloncesto
El alero de 23 años brilló la pasada campaña a las órdenes de Saulo Hernández
A. O.
De Zamora a tierras palentinas. El alero Álvaro Martínez se incorpora a las filas del Palencia Baloncesto, con el que se medirá a su ya exequipo. Se trata de un exterior, de 23 años (Zaragoza, 2003) y 2 metros de altura, que ha disputado las tres últimas campañas en Primera FEB, la pasada a las órdenes de Saulo Hernández, donde promediaba, con 33 encuentros disputados, 9,2 puntos (44,7% en triples) y 5,3 rebotes (1,9 de ellos ofensivos).
Formado en las categorías inferiores del Casademont Zaragoza, debutó muy joven en la actual Tercera FEB, donde jugó primero en el Anagan Olivar zaragozano y después en el Nissan Grupo Santiago burgalés. Completó un año en Segunda FEB con el Baloncesto Talavera y dio el salto a Primera para jugar dos más con el Amics Castelló. En la última campaña destacó en el CB Zamora por su gran labor reboteadora, en defensa y con un destacado lanzamiento exterior.
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