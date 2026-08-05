Motor
Alberto Román, en el "top 15" de la Red Bull Romaniacs
Se trata de una de las competiciones de hard enduro más duras y prestigiosas del mundo
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R. D.
El zamorano Alberto Román ha logrado un nuevo éxito para el deporte de la provincia. Natural de Trabazos de Aliste, el piloto ha participado recientemente en la Red Bull Romaniacs, considerada una de las competiciones de hard enduro más duras y prestigiosas del mundo, que se disputó en los Montes Cárpatos, de Rumanía). Su buen hacer durante el campeonato le hicieron merecedor de un gran puesto como es entrar en el "top 15" de su categoría.
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