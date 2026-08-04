El Zamora CF regresa esta tarde a Matapiñonera

El Zamora CF inicia su tercera semana de entrenamientos de esta pretemporada y en esta ocasión hará frente a dos amistosos en los que visitará la Comunidad de Madrid y Cáceres para enfrentarse al San Sebastián de los Reyes y al Coria, respectivamente. La primera parada será esta tarde-noche (20.00 horas) en el campo de Matapiñonera, un escenario que trae muchos recuerdos a la familia rojiblanca y es que, aunque ahí se perdió un ascenso a Segunda B en 2019, fue también donde se consagró el último salto de categoría cuando un gol de Luis Rivas supuso la vuelta a Primera RFEF y, con ella, la vialidad de un club rojiblanco que pasaba momentos muy complicados por la situación judicial de su entonces presidente, Víctor de Aldama, que terminó por vender sus acciones al Grupo Páez semanas después.

Han pasado ya dos años de aquel momento y el nuevo Zamora CF, la plantilla 26-27 que tiene como objetivo alcanzar el fútbol profesional, está centrada en dar pasos adelante en su preparación y puesta a punto. La semana pasada en Benavente pudieron comprobar ante el Vetusta de Roberto Aguirre (1-1) en qué momento se encuentra el equipo y cuáles son los principales aspectos en los que indicir, y esta tarde el reto será el mismo: continuar avanzando para llegar al 29 de agosto, día del debut liguero, en el mejor en el mejor estado posible para competir.

De cara a este primer encuentro de la semana, ayer no había ningún jugador descartado al 100% para poder disputar el encuentro, aunque las decisiones se tomarán hoy, dependiendo del estado físico y cargas musculares con las que llegan los futbolistas, recordando que en el Lucino Rubio no pudieron tener minutos ni Alex Hidalgo ni Dani Fernández. Una vez más, la cantera estará presente y Óscar Cano, y el resto de componentes del staff técnico, sí tienen claro que no van a forzar.

Tras este encuentro ante el Sanse de Segunda RFEF, tocará volverse a desplazar el sábado a tierras extremeñas donde les espera el Coria, recién ascendido a Primera RFEF y con el que se medirán posteriormente en temporada, aunque con retos muy opuestos.

Mercado y campaña de socios

De forma paralela a la puesta a punto del equipo, en las oficinas del Ruta de la Plata se trabaja en dos aspectos principales: el mercado de fichajes con la búsqueda de dos jugadores de corte ofensivo que completen el equipo y también en la campaña de socios. La semana comenzó con 3.175 abonados, de los que 2.726 son renovaciones y 449 nuevas altas.

Se espera, no obstante, que haya un repunte importante la próxima semana cuándo está previsto el único amistoso en casa de este verano, que si nada cambia será el 12 de agosto ante la Leonesa, y luego ya en la semana de inicio de temporada.