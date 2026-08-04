Toro vuelve a desafiar a los ciclistas con la Cronoescalada Cuesta Cavila 2026

El próximo 5 de septiembre, la ciudad de Toro volverá a acoger una de las citas más tradicionales del calendario ciclista con la celebración de la Cronoescalada Cuesta Cavila 2026, organizada por el Club Ciclista Toresano y con la colaboración de instituciones y patrocinadores locales.

La prueba, que tiene marcada la salida a las 18:00 horas, recorrerá un trazado de 2 kilómetros diseñado para poner a prueba la potencia y la capacidad de esfuerzo de los participantes. El recorrido culminará con el exigente ascenso de la Cuesta Cavila, un final que incluye rampas de hasta el 23% de desnivel, convirtiéndose en el gran atractivo deportivo de la jornada.

La participación está abierta a todas las edades y podrán participar tanto bicicletas de carretera como bicicletas de montaña (MTB), permitiendo que cualquier aficionado pueda disfrutar de la experiencia en la modalidad que prefiera.

cartel cronoescalada / Cedida

Inscripciones

Las inscripciones presenciales podrán realizarse el mismo día de la prueba, entre las 17 y las 17.30 horas, con un precio de 6 euros, mientras que las inscripciones online tendrán un coste reducido de 5 euros y se pueden realizar a través de la página web de Runvasport.

Además del componente competitivo, la organización premiará a los mejores clasificados de cada categoría y ofrecerá un obsequio a todos los participantes. Como broche final, todos los asistentes podrán disfrutar de un lunch al término de la prueba.

La Cronoescalada Cuesta Cavila 2026 aspira a consolidarse como una cita de referencia en el calendario deportivo de la comarca, combinando espectáculo, participación y un recorrido que promete emociones hasta el último metro gracias a la dureza de la subida final. La organización anima a todos los amantes del ciclismo, independientemente de su edad o nivel, a aceptar el reto de conquistar la Cuesta Cavila y disfrutar del ciclismo.