Ciclismo
Toro vuelve a desafiar a los ciclistas con la Cronoescalada Cuesta Cavila 2026
La emblemática subida toresana pondrá a prueba la fuerza de los participantes en una contrarreloj de 2 kilómetros con un final de máxima dureza
A. O.
El próximo 5 de septiembre, la ciudad de Toro volverá a acoger una de las citas más tradicionales del calendario ciclista con la celebración de la Cronoescalada Cuesta Cavila 2026, organizada por el Club Ciclista Toresano y con la colaboración de instituciones y patrocinadores locales.
La prueba, que tiene marcada la salida a las 18:00 horas, recorrerá un trazado de 2 kilómetros diseñado para poner a prueba la potencia y la capacidad de esfuerzo de los participantes. El recorrido culminará con el exigente ascenso de la Cuesta Cavila, un final que incluye rampas de hasta el 23% de desnivel, convirtiéndose en el gran atractivo deportivo de la jornada.
La participación está abierta a todas las edades y podrán participar tanto bicicletas de carretera como bicicletas de montaña (MTB), permitiendo que cualquier aficionado pueda disfrutar de la experiencia en la modalidad que prefiera.
Inscripciones
Las inscripciones presenciales podrán realizarse el mismo día de la prueba, entre las 17 y las 17.30 horas, con un precio de 6 euros, mientras que las inscripciones online tendrán un coste reducido de 5 euros y se pueden realizar a través de la página web de Runvasport.
Además del componente competitivo, la organización premiará a los mejores clasificados de cada categoría y ofrecerá un obsequio a todos los participantes. Como broche final, todos los asistentes podrán disfrutar de un lunch al término de la prueba.
La Cronoescalada Cuesta Cavila 2026 aspira a consolidarse como una cita de referencia en el calendario deportivo de la comarca, combinando espectáculo, participación y un recorrido que promete emociones hasta el último metro gracias a la dureza de la subida final. La organización anima a todos los amantes del ciclismo, independientemente de su edad o nivel, a aceptar el reto de conquistar la Cuesta Cavila y disfrutar del ciclismo.
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