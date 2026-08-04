La sustitución del tapete de los campos de fútbol de Valorio y las obras en el anexo del Ruta de la Plata comenzarán este mes

La remodelación integral del campo de fútbol anexo del Ruta de la Plata, conocido como la “ratonera”, y la sustitución del tapete de los campos de Valorio comenzarán en breve para poder dar servicio cuando antes a los numerosos clubes de la ciudad que cada temporada hacen uso de las instalaciones municipales. Así lo confirmó este martes el concejal de Deportes, Manuel Alesander Alonso, quien confirmó, tras la celebración de la Junta de Gobierno Local, el inicio estas actuaciones muy demandadas por los usuarios.

Imagen de los campos de Valorio / Victor Garrido

Por lo que se refiere a los campos de fútbol de Valorio, que son los que durante el curso ofrecen un mayor y continuo servicio a los equipos, se someterá a una sustitución integral de la superficie de juego con un presupuesto de 413.000 euros y un plazo de ejecución de unos tres meses, aunque desde el Consistorio confirmaron que la empresa la tendrá lista a mediados de septiembre. Mientras tanto, y para evitar contratiempos a los clubes que comenzarán sus entrenamientos, desde la concejalía se han puesto en contacto con la directora provincial de Educación y con la dirección del CEI para solicitarles el uso de los campos de su titularidad durante este tiempo, al igual que se podrá contar con el campo del CD Villaralbo, Pinilla (con lo que se reúnen esta tarde), Ciudad Deportiva y anexo del Ruta de la Plata, conocido como “la peineta” junto al auditorio. En total 6 campos disponibles mientras que se acometen las actuaciones.

Anexo Ruta

De forma paralela, también comenzarán este mes de agosto las obras en el otro anexo del Ruta, junto al de entrenamiento del primer equipo del Zamora CF. El presupuesto de adjudicación de estas actuaciones es de 911.000 euros (un 16% menos de la base de licitación) y tendrá un plazo de ejecución de cinco meses. El contenido de la obra incluye el campo de 105x65 metros, graderío con marquesina en tres niveles, torres de iluminación, sistema de riego y vallado parabalones de 6 metros para evitar que incidentes en el aparcamiento del estadio.

Estas actuaciones se suman a la reforma del otro anexo del Ruta (185.342 euros), reforma de los vestuarios exteriores del Ruta (96.790 euros) y su mobiliario (72.500 euros); rehabilitación de los vestuarios de Valorio (90.700 euros), además de la construcción de unos nuevos (69.200 euros) y la rampa de acceso al bar de los campos de Valorio (10.000 euros), lo que hacen un total de unos 350.000 euros invertidos.

Planes de futuro

Respecto a futuros proyectos, continúa la intención de construir un campo en el Seminario, un proyecto que en septiembre irá a la oficina de supervisión. Además, continúan las conversaciones con la Diputación Provincial para ampliar el convenio en los terrenos del Tránsito y poder construir otro campo de F7. Además, hay 500.000 euros previstos que se destinarán a remodelar los suministros del Ruta, incluida la iluminación, y tiene en mente la adquisición de terrenos aledaños al Ruta para poder construir más campos, aunque este asunto está pendiente de cuestiones administrativas.