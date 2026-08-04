El River Zamora 26-27 echa a andar a las órdenes de Juanito

El Caja Rural River Zamora FS ya ha echado a andar en esta nueva etapa en la que volverá a militar en la Segunda de fútbol sala. La plantilla completó su primer entrenamiento de pretemporada, en una jornada marcada por "la ilusión y el reencuentro" y que supuso la primera toma de contacto entre jugadores, cuerpo técnico y club.

Primeras nociones

Antes de comenzar el trabajo sobre la pista, el presidente del club, Alejandro Pérez Benavides, y el nuevo entrenador, Juanito, dieron la bienvenida a los jugadores, trasladándoles un mensaje de confianza y compromiso para afrontar una temporada tan exigente como apasionante. Desde el club se quiso poner en valor la confianza depositada tanto en la plantilla como en el proyecto deportivo, recordando que el Caja Rural River Zamora FS es un club humilde y familiar que, gracias al esfuerzo colectivo, ha conseguido importantes logros en los últimos años. Asimismo, se animó a los jugadores a mantener esa unión que ha caracterizado siempre a la entidad y a seguir consolidando una auténtica familia dentro y fuera de la pista. En su primera intervención como entrenador del equipo, Juanito incidió en la importancia del compromiso como pilar fundamental del proyecto. El técnico recordó que el camino no será sencillo y reiteró que el club afronta la temporada desde el realismo, pero convencido de que el trabajo diario permitirá competir al máximo nivel.

El nuevo entrenador, que conoce bien el terreno que pisa, aseguró que todos deben remar en la misma dirección para seguir creciendo, no solo como equipo, sino también como personas, trabajando unidos en la pista. El responsable de banquillo también quiso reconocer el trabajo del cuerpo técnico y del resto de personas que forman parte del proyecto, señalando que será imprescindible caminar de la mano para mejorar cada día, alcanzar el mejor rendimiento y obtener los mejores resultados durante la temporada.