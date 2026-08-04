BTT
Llega “Pedalea, descubre y conecta”: una marcha BTT transfronteriza entre Vimioso y Trabazos
Será este domingo 9 de agosto acompañada de un amplio programa de actividades
P. F.
Los amantes del BTT tienen este próximo domingo 9 de agosto una cita transfronteriza. Bajo el lema “Pedalea, descubre y conecta” se ha organizado una marcha de 22 kilómetros entre Vimioso y Trabazos, cuyas inscripciones pueden realizarse a través de smartchip, con plazas limitadas.
Con el apoyo de la Diputación, Interreg e Iberlobo, este evento, que va más allá de lo deportivo, comenzará con el traslado de participantes desde Trabazos hasta la localidad lusa de Vimioso, donde a las 17.30 horas dará comienzo la marcha.
Los asistentes recorrerán un espectacular itinerario transfronterizo entre Portugal y España, mientras que en Trabazos, donde estará ubicada la meta, habrá actividades para todos los públicos, animación y un gran ambiente festivo.
Una vez finalizada la marcha, el Restaurante El Cruce ofrecerá un avituallamiento para reponer fuerzas y compartir los mejores momentos de la jornada y la fiesta continuará con la actuación del grupo de música indie "Haciendo el Indie", poniendo el broche final a una jornada de deporte, convivencia y diversión.
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