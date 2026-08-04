El CD Villaralbo incorpora al zamorano Iker Hernández

El CD Villaralbo anunció este martes la incorporación para el primer equipo, de Tercera RFEF, del joven guardameta Iker Hernández, que llega al club procedente del Moralo. Natural de Zamora, Iker, de 19 años, inició su formación en las categorías inferiores del Zamora C.F., donde completó su etapa de cantera antes de incorporarse la pasada temporada al Moralo B, continuando allí su evolución como portero.

Desde el club azulón explicaron que Iker destaca por su seguridad en el juego aéreo, la agilidad en acciones de uno contra uno y un notable manejo del balón con los pies, cualidades que le permiten adaptarse a un fútbol dinámico y con protagonismo desde la portería. Su llegada responde a la apuesta del Villaralbo por incorporar futbolistas jóvenes, con proyección y ambición, que aporten competitividad al equipo y continúen creciendo dentro del proyecto deportivo del club.

En la misma nota de prensa, el Villaralbo quiso agradecer públicamente a Iker Hernández la confianza depositada en el proyecto y le desea muchos éxitos vistiendo nuestros colores. Así, la plantilla de Pablo Cortés para este curso 26-27 está muy avanzada y querían un par de jugadores por llegar.