El CD Arqueros Zamora logra un "top 10" en el Campeonato de España de Tiro con Arco de menores, cadetes y junior

El CD Arqueros Zamora estuvo presente en el Campeonato de España de Tiro con Arco de menores, cadetes y junior, donde fue representado por la cadete Jara Bartolomé, que logró acabar en el “top 10” y los infantiles David Rodríguez y Alba Prieto, los tres en la modalidad de arco recurvo u olímpico y asistidos por los técnicos Mario Bartolomé y Daniel García.

El campeonato tuvo una asistencia total de 269 deportistas bajo unas temperaturas que no bajaron de 35ºC, lo cual afectó a más de uno en su rendimiento. En general, los zamoranos estuvieron por debajo de sus posibilidades, pero eso no fue excusa para que los tres lograran clasificarse para los dieciseisavos de final.

En este corte cayeron David y Alba, a los dos les tocaron huesos duros de roer y no tuvieron apenas opciones. Los dos acabaron en el puesto 17 final individual. Jara, que aún no se ha recuperado del todo de la lesión de rotura de fibras en el antebrazo, hizo un campeonato muy digno y de compromiso. Eliminó a su rival de dieciseisavos y en octavos cayó frente a una contrincante bastante superior. Su puesto final individual fue noveno, mejorando el conseguido en el clasificatorio, logrando así uno de los objetivos marcados: estar en el top 10 de España.

Las marcas individuales de David y Alba les valieron, una vez más, para meterse en el equipo mixto infantil de Castilla y León y pelear por el Campeonato de España por comunidades, donde fueron séptimos.

David y Alba, del Arqueros Zamora, representando a Castilla y León en Equipos MIxtos / Cedida

La nota más positiva del campeonato fue la evidente mejoría técnica y mental que mostró Alba Prieto y que de seguir así obtendrá muchas satisfacciones personales.

Jara la temporada próxima pasará a ser junior y disputará las competiciones de aire libre a 70m. David pasará a cadete y deberá hacerlo a 60m. Alba aún será infantil y seguirá haciéndolo a 40m. Los tres seguirán en el Centro de Tecnificación de Castilla y León, junto a Alejandro Moralejo y Hugo Baladrón, dado que todos ya habían conseguido las marcas mínimas para ello.

Con este campeonato acaba para ellos la temporada oficial de aire libre y empieza la de sala, si bien antes se tomarán el mes de agosto de vacaciones deportivas, aunque sí que disputarán torneos sociales que no les implica la misma tensión que las competiciones oficiales.