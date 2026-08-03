Trail: Santiago Mezquita acarició la victoria en el Cerdirock, en Sanabria

El alistano Santiago Mezquita acarició la victoria en la distancia larga del Cerdirock que se disputó este domingo en la localidad sanabresa de Cerdillo con una buena participación de unos 200 atletas divididos en las pruebas de 20 y 10 kilómetros.

La victoria se la llevó el corredor vasco Ander Nafarrate (Aiaramendi) que cubrió la distancia larga en un tiempo de 1h46´23, y a cinco minutos y medio entró en la meta Santiago Mezquita, encabezando la clasificación de Veteranos B, y con medio minuto de ventaja sobre Sergio Matilla (AMZ).

Entre los diez primeros clasificados también estuvieron los aoranos Jesús Martín Castaño (Montañera Zamorana), Alejandro Montalvo (Triatlón Duero), Ángel Zarza (Zamora Corre) y Javier Mezquita (AMZ). Jorge Fraile, de Benavente Atletismo, firmaba la undécima posición.

La primera mujer cumplió los pronósticos y fue Lara de Castro (Zamora Corre) que tuvo su directa rival en la veterana Ana Temprano a la que superó en solo dos minutos en la meta. Completó el podio femenino Bárbara Rodríguez. Entre las primeras mujeres estuvieron además Isabel Álvarez, Cristina Folgado y Anabela Cameirao (At. Miranda do Douro).

El podio de la carrera larga femenina. | SMARTCHIP / Smartchip

Finalizaron la prueba un total de 72 corredores y corredoras.

Mayor fue la participación en la distancia de 10 kilómetros donde la victoria se fue a Benavente de la mano de Julio Alberto Hernández (Benav. Atlético) al que siguieron en la menta en menos de un minuto de margen dos habituales en las carreras de montaña como son el portugués César Pires y Raúl Chimeno.

El tiempo del primer clasificado fuer de 49´07. Dentro del "top 10" entraron varios corredores zamoranos como Ángel Vicente, Kevin Marín, Juan Rodríguez, Roberto de Gonzalo, Ricardo Vicente o Gonzalo Fadón.

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En cuanto a la clasificación femenina, la primera fue la zamorana Silvia Fuentes (AMZ) con un tiempo de 59´02 y poco más de un minuto de ventaja respecto a Asun Díez (Solorunners) y completó el podio Ane Ormaetxea. Mayte Pascual (Ceadea Trail) terminó cuarta de un total de 132 corredores y corredoras que terminaron la prueba de montaña. n