Noname y Villaralbo B inician sus respectivas pretemporadas para preparar la Regional de Aficionados

Las vacaciones ya han finalizado para Noname y Villaralbo B, equipos de la provincia que, junto con el Zamora B, militarán en la Regional de Aficionados este próximo curso. Por lo que se refiere a los capitalinos estan citados hoy en el anexo del Ruta de la Plata a las 20.30 horas para que los 21 jugadores que hay ahora mismo en plantilla rubriquen su primera sesión de trabajo a las órdenes de Romasanta. La idea es ir cogiendo poco a poco ritmo, por lo que la semana se completará con nuevos entrenamientos el miércoles y viernes, y se coronará con un amistoso el sábado en Santa Marta de Tormes.

También el filial villaralbino da este lunes los primeros pasos bajo la tutela de Álvaro Vacas. Con el mismo reto de llegar a punto el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, se ha planificado un periodo estival con siete amistosos:12 de agosto contra la Gimnástica Medinense; 15 de agosto se medirán a la U.D. Santa Marta; 19 de agosto tendrán como rival al Salamanca B; 22 de agosto se verán las caras con el Fabero; 27 de agosto tendrán enfrente al C.P. Montehermoso; 30 de agosto, rival será el Santa Marta B, para acabar el 5 de septiembre ante el C.D.M. Pizarrales. "Desde el C.D. Villaralbo B esperamos contar, una temporada más, con el apoyo de toda la Marea Azulona, cuyo aliento será fundamental para afrontar este nuevo reto", indicaron desde el club.