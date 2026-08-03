El Nacional se salda con dos medallas zamoranas

El piragüismo zamorano protagonizó una de las actuaciones más discretas que se recuerdan en la gran cita nacional de la temporada como es el Campeonato de España Sprint en el que el club Durius Tecozam fue el mejor de los de nuestra provincia con el puesto 54º en la clasificación general por clubes y el 21º en el de féminas. A continuación finalizaron el Trasona el Ciudad de Zamora (72º), Amigos del Remo (74º), Fresno de la Ribera (79º) y Piragüismo Duero (81º). En la tercera y última jornada del domingo, la participación de palistas zamoranos volvió a ser mínima y destacaron Yolanda García y Sheila Santiago (Sangregorio) con su octavo puesto en la final B del K2 200 Senior tras ser 17ª en la crono. En la prueba masculina, Luis Álvarez y Spas Dimitrov (Amigos del Remo) fueron vigésimo primeros en la crono, mientras Pablo Linares y Sergio Domínguez (Sangregorio) terminaron en el puesto 37º.

La segunda jornada del Campeonato de España de Sprint Olímpico que se disputó en el embalse asturiano de Trasona deparó también unos discretos resultados para los palistas zamoranos que participaron en las finales del día que fueron Paracanoe 200 metros, K2, K4, C2 y C4 en los 1000 metros y K2, K4, C2 y C4 500 metros. En la clasificación por clubes, tan solo el Durius Kayak Tecozam pudo entrar entre los 50 primeros, y hay que destacar el puesto 38º de Piragüismo Duero en Junior.

En el plano individual, tan sólo hubo representación zamorana en el K2 senior 500 con Spas Dimitrov y Sergio Pereda que se quedaron cerca de las finales en el puesto 26º. Por su parte Javier Pérez y Sergio Domínguez, de Amigos del Remo, firmaron la plaza 35ª.

Como ya informó este periódico el gran resultado del Campeonato lo protagonizaron Carlos Garrote y Eva Barrios, que se hicieron con una plata y con un bronce, respectivamente, demostrando que siguen estando entre los mejores del panorama nacional. Por distancias, las primeras regatas que se cubrieron en aguas asturianas fueron las de la distancia de 1.000 metros, y fue donde llegaron las primeras buenas noticias con el tercer puesto de Barrios en K-1, por detrás de Cristina Franco y Yaiza Novo. Por lo que respecta a la categoría masculina, Luis Álvarez (Amigos del Remo) fue sexto en la Final C, mientras que, en júnior Marina Giralda, acarició el bronce, pero tuvo que conformarse con la medalla de chocolate (cuarto puesto) en una final a la que llegó tras vencer en su semifinal. Mientras, Nikol Georgieva (Piragüismo Duero) y Lydia Rodríguez (A. R.) cayeron en semis. En los 500 metros, a suerte no acompañó. Las juveniles Marina Giralda y Lydia Rodríguez fueron primera y séptima, respectivamente en la Final C, mientras que Barrios fue quinta en la Final C del K-1 Sénior.

Noticias relacionadas

Las últimas bazas en individual estaban en los 200 metros. Tras el noveno lugar de Giralda en la Final B juvenil, todas las miradas se dirigieron a Carlos Garrote que llegaba a la gran final dispuesto a demostrar su valía, aunque se iba a ver las caras con rivales de primer nivel. Tras una intensísima regata en la que cada palada fue clave, la victoria fue para Carlos Arévalo, aunque Garrote peleó hasta el final para hacerse con la plata, mientras que el bronce se lo llevó Alex Graneri.n