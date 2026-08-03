Marcos Antón, del Dragones Caja Rural, logra una plata y dos bronces en el festival Surf Music and Friends de Salvamento y Socorrismo

Marcos Antón fue el gran protagonista de la expedición del Dragones Caja Rural en la playa de Salinas, donde tuvo lugar una nueva edición del festival Surf Music and Friends.

Como botín más destacado, Marcos Antón se hizo con una plata en el ocean, la prueba reina, además de con dos bronces en carrera con tabla y carrera con ski. Asimismo selló una destacada 14ª posición en nadar surf, una de las pruebas con más competencia. Por otro lado, su hermano Diego Antón era el 13º, 16º y 21º en carrera con tabla, con ski y nadar surf, respectivamente, nada mal teniendo en cuenta la gran competencia que había.

En cuanto a las chicas, en el ocean, Lucía Hernández era novena, decimotercera en nadar surf y en carrera con ski decimosegunda, prueba en la que Irene Calvo era sexta. El mejor resultado del día para las chicas llegó en tabla, donde Irene era décima, y Ana Bailón se quedaba a las puertas del podio con una cuarta posición.

Ya en la segunda jornada, Irene Calvo lograba una cuarta posición en banderas y en la prueba de expresión masculina Marcos Antón era cuarto.

Finaliza de esta forma una nueva edición del festival para los zamoranos, que han pasado un gran fin de semana haciendo lo que más les gusta y sumando experiencia.