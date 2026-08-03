Lucas Santana continuará defendiendo la portería del Balonmano Caja Rural de Zamora

Más noticias entre los "Guerreros de Viriato". El Balonmano Caja Rural de Zamora y Lucas Santana han alcanzado un acuerdo para la renovación del jugador portugués, que seguirá defendiendo la portería pistacho durante la temporada 2026-27 y afrontará así su segunda campaña en la entidad del Duero.

Desde su llegada a Zamora, Lucas se ha consolidado como un portero de máximas garantías, ofreciendo seguridad bajo palos y convirtiéndose en una de las piezas fundamentales del equipo. Su capacidad para aparecer en los momentos de mayor exigencia quedó especialmente patente durante la Fase de Ascenso a División de Honor Plata, donde firmó actuaciones de gran nivel con intervenciones decisivas que contribuyeron de manera directa al regreso del Balonmano Caja Rural de Zamora a la segunda categoría del balonmano nacional.

Su continuidad supone una excelente noticia para el club, que mantiene en la plantilla a uno de los jugadores más determinantes del último curso. Desde la directiva del Balonmano Caja Rural de Zamora destacan la importancia de seguir contando con Lucas que “ha demostrado desde el primer día que es un portero de primer nivel. Su rendimiento durante toda la temporada ha sido sobresaliente y en la Fase de Ascenso dio un paso al frente cuando el equipo más lo necesitaba. Además de sus cualidades deportivas, es un jugador muy implicado en el día a día del club y una persona muy querida dentro del vestuario. Su renovación era una prioridad para seguir construyendo un proyecto sólido y competitivo".

Nuevos retos, misma ilusión

Tras hacerse oficial su continuidad, el guardameta portugués mostró su ilusión por seguir defendiendo la camiseta pistacho. "Estoy muy agradecido con el club y la afición. Afronto ahora nuevos retos, pero con la misma dedicación. Dejaremos en la cancha todo el orgullo y la entrega que supone representar a Zamora".

Con la renovación de Lucas Santana, el Balonmano Caja Rural de Zamora continúa consolidando el bloque que logró el ascenso a División de Honor Plata, manteniendo la confianza en jugadores que han sido determinantes para el crecimiento del equipo y que seguirán siendo protagonistas en una temporada cargada de ilusión.