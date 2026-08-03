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Natación artística

Jordi Cáceres consigue el segundo bronce de España con su solo libre

Con su tema 'Gimme all your love' de Alabama Shakes, el nadador español pudo desplegar una coreografía sensual y algo más lenta que las que acostumbran a nadar

Jordi Cáceres durante el europeo de natación de París.

Jordi Cáceres durante el europeo de natación de París. / RUNGROJ YONGRIT / EFE

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Begoña González

Begoña González

Barcelona

España tiene algo distinto al resto de países en el agua: su forma de emocionar. Jordi Cáceres, que presentaba la cuarta nota más alta de dificultad fue, sin embargo, el nadador más capaz de transmitir a la grada la belleza de este deporte en París. Su actuación en defensa de su oro europeo del pasado año le permitió optar al bronce en esta ocasión. Una medalla que tras la conseguida minutos antes por Iris Tió en el solo libre femenino suma ya cuatro para el combinado español que está compitiendo esta semana en el Europeo de París.

Con su tema 'Gimme all your love' de Alabama Shakes, el nadador español pudo desplegar una coreografía sensual y algo más lenta que las que acostumbran a nadar en estas disciplinas que le permitió expresar todo su arte. Cáceres, que consiguió la segunda mejor nota en impresión artística con un total de 229.2599 puntos, cerró el podio por detrás del británico Ranjuo Tomblin, que consiguió su segundo oro en solitario de este Europeo, y el italiano Filippo Pelati que consiguió la plata.

Los temidos 'base marks'

El ruso Zakhar Trofimov, que fue tercero en la rutina técnica el viernes, vió dos 'basemarks' durante su actuación y tras recibir la penalización cedió a Cáceres el bronce. Tomblin, oro en el solo técnico del viernes y el nadador que presentaba la mayor dificultad de los siete competidores, vivió la otra cara de la moneda al superar los dos ‘basemarks’ en el primero y el cuarto de sus elementos híbridos que le fueron retirados en la revisión y consiguiendo una puntuación de 258.9188. Pelati, con su interpretación de 'El Diablo' que estrenó en la Copa del Mundo del año pasado con la música de Stravinski, consiguió 252.8713 puntos.

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Cáceres está demostrando ser uno de los nombres llamados a liderar una nueva etapa de esta selección española. El nadador debutó en dúo el sábado junto a Carla Lorenzo quedándose a las puertas del podio en el dúo técnico y consiguiendo una meritoria cuarta plaza tras el podio que completaron los grandes favoritos. Los atletas neutrales B Alina Rumiantseva y Zakhar Trofinov en tercera posición; los italianos Filippo Pelati y Lucrezia Ruggiero en segundo lugar, y los grandes dominadores de la disciplina, los británicos Ranjuo Tomblin e Isabelle Thorpe, que consiguieron el oro en los dos dúos mixtos.

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Fuente: El Periódico

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